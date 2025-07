Gallardo sacó la escoba: River se achica y hace un ajuste para poder sumar refuerzos

En la vuelta al trabajo, el equipo de Gallardo está superpoblado con 35 profesionales y aún no llegaron los refuerzos casi sellados como Maxi Salas y el chileno Lucas Cepeda. Por eso al menos una decena de jugadores ya empezaron a buscar club ante el aviso del DT que van a tener poca continuidad.

Tal como se esperaba luego de los primeros entrenamientos superpoblados de jugadores, Marcelo Gallardo ya habló con varios futbolistas para que piensen en alternativas de salida, porque no van a tener continuidad en este semestre. La idea es trabajar con 25 jugadores y algunos juveniles, y hoy la lista está en 35, sin que hayan llegado los refuerzos que están a punto como Lucas Cepeda y Maxi Salas.

La renovación del plantel se veía venir y va a seguir, porque hay 11 jugadores a los que a fin de año se les acaba el contrato, y el único con el que charlan para darle continuidad es el delantero Facundo Colidio. El resto está más cerca de una salida, y algunos nombres pueden irse ahora si consiguen buenas ofertas, como son Manuel Lanzini, Leandro González Pírez, Matías Kranevitter y Rodrigo Aliendro.

Manuel Lanzini, en la lista de Gallardo

Otro jugador, como el defensor Federico Gattoni, es un caso particular porque a fin de año se queda con el pase en su poder, y si vuelve a Sevilla ahora, River tiene que pagar un millón de dólares. Por eso su salida es todo un tema complejo. Lo que sí sabe el ex jugador de San Lorenzo es que, tal como viene pasando, no va a jugar con Gallardo.

Después hay una lista que para River es importante para generar ingresos y reforzar la caja para el mercado de pases, y para liberar el cupo de extranjeros, como el paraguayo Adam Bareiro y el chileno Gonzalo Tapia. Por el primero hay una oferta por cerrarse con Fortaleza a cambio de 3 millones de dólares por el 70 por ciento del pase, y por el segundo hay sondeos también desde el fútbol brasileño.

Además, hay dos jugadores más que pueden generar ingresos y que también están lejos de sumar minutos, como Matías Rojas —también libera cupo— y Santiago Simón. Rojas fue un pedido de Gallardo, pero no pudo acostumbrarse a River y sufrió tres desgarros en la primera parte del año. Simón, por su parte, que en otro momento fue un jugador clave para el DT, en el último tiempo fue perdiendo lugar y ahora está lejos de tener chances.

Matías Rojas

Luego, a fin de año, será tema la renovación de algunos históricos que por ahora tienen crédito con el DT, como son los héroes de Madrid: Milton Casco, Nacho Fernández y Enzo Pérez. Los tres tienen el visto bueno para quedarse y seguir en este semestre, porque le dan alternativas de juego y porque son parte de la mesa chica del grupo que lidera el plantel. En el caso de Nacho y Enzo, jugaron bastante, y Casco jugó menos porque tiene a Acuña por delante, pero siempre dijo presente cuando el Huevo faltó por lesión. Aunque no es casual que Gallardo busque un lateral izquierdo.

Finalmente, sobre el arribo de Salas a los entrenamientos, puede tardar unos días más porque su salida de Racing fue conflictiva y, en estos momentos, están con el tema de las notificaciones y los cruces de cartas, que pueden hacer que la operación se termine de cerrar recién la semana que viene. Al tiempo que, por Cepeda, desde River aseguran que el pase está acordado y que van a pagar 4 millones de dólares por el pase del extremo izquierdo de Colo Colo, que tiene 22 años. Para oficializar todo, deben liberar el cupo de extranjeros, que está cubierto y no le permite registrar el contrato en la oficina de jugadores de AFA.

Por Leo Peluso- 442