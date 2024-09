Gabriel Solano: “Con Milei la casta tiene asado y el pueblo tiene hambre”

El dirigente nacional del Partido Obrero y diputado del Frente de Izquierda en la Ciudad se refirió al asado que Milei ofreció a los 87 diputados que aprobaron el veto contra el aumento a los jubilados.

Solano denunció: “Milei se burla del pueblo argentino. En un país donde un millón de pibes se van a dormir sin cenar, pagar con presupuesto público un asado a los diputados que votaron contra los jubilados es una provocación miserable. El 70% de los jubilados cobran un haber mínimo que no alcanza los $300.000 cuando hoy la canasta básica de la tercera edad está en $800.000. Es decir que quienes han trabajado toda su vida hoy no perciben ni un 40% de lo necesario para vivir. Esto es explícitamente para afrontar otros gastos, especialmente el pago de la deuda como anunció Milei el domingo durante la presentación del Presupuesto 2025. De esa forma también se explica la especial saña represiva contra quienes defienden no ser condenados a morirse de hambre.”

“Al mismo tiempo que Milei gasta presupuesto público, es decir “con la tuya contribuyente”, para este asado de agradecimiento la caída del consumo de supermercados fue de 17,2%, un valor históricamente malo, que deja en evidencia que la población no tiene ni para cubrir lo básico que es la alimentación. Mientras tanto su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello sigue incumpliendo los fallos judiciales que indican que debe entregar la comida que se está pudriendo en los galpones a los comedores populares que alimentan a millones de pibes y también jubilados. Esto es otra muestra de cinismo y de provocación al pueblo. Advierto que se va acumulando la bronca que más temprano que tarde va a explotar.”