Gabriel Schultz: “Soy amigo de Jey Mammon y le creo”

El panelista de Polémica en el bar hizo una autocrítica sobre sus dichos, aunque no cambió su postura.

El debut de Polémica en el bar trajo aparejado un duro cuestionamiento en las redes sociales a raíz de una serie de comentarios sobre Jey Mammon que fueron entendidos como una defensa sostenida por varias personas, entre ellos Lucas Benvenuto.

“El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”, escribió el joven que denuncio que fue abusado por el humorista cuando era menor de edad, y que pidió en sus redes sociales la cancelación del ciclo.

Este martes, Gabriel Schultz, uno de los panelistas del ciclo de América, dio a conocer su versión de los hechos, y explicó que, desde su lugar de amigo personal, le cree a Jey Mammon su postura sobre su relación con Lucas.

Gsbriel Schultz responidió las críticas de Lucas Benvenuto a sus dichos sobre el escándalo con Jey Mammon

“Me causa mucho dolor lo que le pasa aún hoy a Lucas. Obviamente que nadie quiere que le pase esto a un hijo. Yo no hubiera querido que le pase a él, pero él no tuvo los padres que mis hijos sí tuvieron”, señaló Schultz.

“Yo soy amigo de Jey. Le creo a Jey, y creo que lo amó. Y también dije que Lucas es una persona que sufrió muchísimo en su vida, antes de conocer a Jey. Y yo creo, por lo que hablé con Jey, porque no lo conocía en ese momento, que él se enamoró de una persona a la que no le pidió el currículum”, agregó.

“Luego se entera de su vida, y se amaron. Ahora, de ahí a decir que soy un defensor de abusadores o que festejo la corrupción de menores, de ninguna manera. No solo estoy en contra, aborrezco eso, y no me imagino a alguien haciéndolo. Me da asco”, protestó el panelista.

Interpelado por Marcelo Polino, Schultz agregó: “Él fue secuestrado de chico por gente que hacía trata de personas, todo eso es cierto (…). La historia de Lucas es horrible, y lo que yo creo y capaz que me equivoco, es que Jey lo llevó a un mundo mucho mejor”.