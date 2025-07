G20: el libro de Fundación Embajada Abierta en Foreign Affairs

La prestigiosa revista Foreign Affairs ha publicado una reseña del último libro producido y editado por nuestra Fundación con el apoyo de CAF, y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE): “The challenge of the American countries at the G20”.

El libro fue compilado por Jorge Argüello con la participación de los Sherpas de los presidentes de los cinco países americanos en el G20 y de destacados académicos de estos países.

Foreign Affairs es una publicación estadounidense de relaciones internacionales y política exterior. Fundada en 1922, es considerada el principal foro de debate sobre asuntos internacionales.

Queremos entonces compartir con ustedes la reseña y nuevamente los accesos a las versiones digitales de los libros en español y en inglés en nuestra página web.