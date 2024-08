Furia estalló contra y la acusó de tener relaciones con un productor de Telefe por su nominación a los Premios Martín Fierro 2024

Tras confirmarse los nominados a uno de los eventos más importantes, la doble de riesgo se enojó y criticó a Lucila Villar por ser elegida en la terna ‘Revelación’.

Juliana Furia Scaglione apuntó contra Lucila La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), y la acusó de haber tenido relaciones sexuales con un productor de Telefe para lograr una nominación en los Premios Martín Fierro 2024.

Hace unos días, se dieron a conocer los nominados en uno de los eventos más importantes que se celebrará el 9 de septiembre, y la expareja de Nacho Castañares fue elegida en la terna como revelación por su labor en el año.

Por este motivo, Juliana expresó su molestia en el streaming ‘Carajo’ y mientras hablaba con Alex Caniggia, arremetió: “Dijiste que el Martin Fierro se compra. Bueno, otra que también subió… como yo no me la chupé, como yo no chupé la de nadie…”.

“Yo no tragué was** ni chupe ninguna pij*. ¿Qué pasa? A mí no me ternan. Suben a una que todos saben en Telefe que chupó pi** y lo sabe todo el mundo. Yo sí me relaciono con compañeros que me cuentan cosas que se sabe que es verdad. Sí, sí, al que le chupa la pi** es a Martín Morillo. Listo, lo dije”, lanzó la exhermanita con una fuerte acusación.

Finalmente, después de demostrar su enojo por no ser nominada a los Premios Martín Fierro 2024, Juliana Furia Scaglione volvió a referirse a su ruptura de contrato con Telefe y sentenció: “Por eso renuncié y por un montón de cosas más. No me jode más nadie, me quieren hacer quedar sin laburo, se van a quedar sin laburo ustedes porque no tienen rating hijos de p*t*”.

¿Qué dijo La Tora sobre las críticas por ser nominada a los Premios Martín Fierro 2024?

Lucila La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), fue nominada a la terna ‘Revelación’ en los Premios Martín Fierro 2024, pero terminó enojada ya que muchos creen que no se lo merecía.

Al aire en su programa de streaming, Fuera de Joda (Telefe), la exhermanita hizo un descargo y apuntó contra todos los que la criticaron: “Estoy re enojada porque en un programa de América, en Intrusos y en A la Tarde y en otros, desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona. Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona, no me rompan los huevos”.

“Yo laburé de domingo a viernes de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Y para el productor que estuvo hablando detrás de cámaras porque también tengo gente que fue a Intrusos, no me interesa dar ninguna nota. Para esa persona que dijo ‘¿a quién se estará co*iendo La Tora? A tu vieja, bolud*. A nadie, cerrá el ort*, remarcó, muy furiosa.

“Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca. Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, continuó.

Finalmente, La Tora nombró a cada una de las figuras públicas que la apoyaron y sentenció: “Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”.

¿En qué terna fue nominada La Tora de Gran Hermano en los Premios Martín Fierro 2024?

Lucila La Tora Villar compartirá la terna de Revelación junto a Josefina ‘La China’ Ansa (Escape Perfecto, Telefe) y Rocío Hernández (Buenos Chicos, El Trece). La exhermanita tendrá la oportunidad de ganar su primer Martín Fierro individual después de tener una carrera laboral en el mundo del streaming tras su salida de Gran Hermano 2022.