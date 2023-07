Funcionario de Capitanich fue denunciado por abuso sexual y debió bajar su candidatura a legislador

Osmar Quintín Gómez, funcionario de la Jefatura de Gabinete provincial, fue acusado de violar a una preceptora auxiliar de 53 años y luego haberla amenazado para que no hable.

El dirigente social chaqueño y candidato a legislador del oficialismo Osmar Quintín Gómez fue denunciado ante la Justicia provincial por supuesto abuso sexual y debió bajarse de la lista del gobernador Jorge Capitanich.

Se conoció durante la noche del miércoles que una mujer denunció al candidato Gómez por abuso sexual. La denunciante se desempeñaba en una escuela de “gestión social” que manejaba el dirigente piquetero, quien iba número once en la lista de diputados del Frente Chaqueño de Capitanich. Este escándalo se suma al de la familia Sena y la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

“La denuncia contra Gómez fue radicada el lunes 17 de julio en Resistencia por una ciudadana de 53 años de edad, también oriunda de la capital chaqueña”, informó el Frente Chaqueño, tras dar cuenta de la separación del candidato.

Quintín Gómez, Emerenciano Sena y Jorge Capintanich.

La mujer denunciante acusa a Gómez de haberla violado en junio pasado, cuando se desempeñaba como preceptora auxiliar en una escuela “de gestión social” que era financiada por el Ministerio de Educación provincial, dirigida por el acusado.

La presentación fue realizada ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y trascendió que la agresión se habría producido en una casa de Colonia Benítez, propiedad de Gómez.

“Ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas. Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto”, comenzó a narrar la mujer en comunicación con Alerta Urbana, programa de Radio Con Vos.

“Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí”, añadió la denunciante.

“Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar”, relató la mujer. Tras el hecho, el funcionario y dirigente social la llevó de regreso a su domicilio como si nada hubiese ocurrido y, antes de que pudiera descender de su vehículo, la amenazó: “Tengo mucha gente que te puede hacer cosas”.

Quién es Osmar Quintín Gómez y su relación con el clan Sena

Gómez encabeza una fundación y también es funcionario de la Jefatura de Gabinete de la gestión del actual gobernador. Chaco sigue convulsionada por la desaparición hace 45 días de Cecilia Stryzowski, episodio que derivó en la detención del dirigente Emerenciano Sena y su familia, también cercanos al mandatario local.

Sena y Gómez compartieron encuentros políticos con el gobernador Capitanich, que apadrinaba a sus escuelas “revolucionarias”. Ambos piqueteros viajaron en mayo del 2017 a visitar al Papa Francisco al Vaticano en un encuentro de movimientos sociales.

Gómez, Emerenciano Sena y Marcela Acuña compartieron actos y actividades en Chaco, ya que formaban parte de los dirigentes sociales que recibían fondos provinciales. Capitanich incluso compartió con los dos la ceremonia de apertura del ciclo lectivo 2023, ya que sus agrupaciones piqueteras gestionaban escuelas en la provincia. En esa oportunidad, también estuvo en primer plano César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski.

Quintín Gómez junto a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, imputados por la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Su fuerza política, el oficialista Frente Chaqueño, anunció que lo separaba de la candidatura a diputado provincial por el oficialismo que había logrado en las PASO del 18 de junio.

La lista que integraba Gómez está encabezada por un funcionario de Capitanich, Luciano Moser, actual subsecretario de Coordinación Presupuestaria y Financiera del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia.