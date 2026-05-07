Funcionaria del PAMI recibió un crédito hipotecario por más de 500 millones de pesos

A comienzos de abril ya había provocado un fuerte escándalo la información que se filtró sobre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta 350 mil dólares.

El escándalo por los créditos hipotecarios de alto nivel otorgados a funcionarios públicos sumó el nombre de Carolina Olivera, titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien en octubre del 2025 obtuvo un préstamo por poco más de 500 millones de pesos y hoy tiene una deuda con el banco estatal superior a 565 millones de pesos.

Esta información fue confirmada por el periodista Beto Valdez en su cuenta de X, que además reveló que Olivera está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, una compañía que habitualmente provee al PAMI de implementos como implantes cocleares.

Para poner la situación en su debido contexto es importante recordar que, a comienzos de abril de este año, se conoció información sobre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas que habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta 350 mil dólares.

Carolina Olivera

Desde el banco público aseguraron que todos estos préstamos se otorgaron cumpliendo los requisitos habituales y no se hicieron excepciones durante el proceso.

Entre los créditos más altos aparecen citados los nombres de Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central; y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía y director del BICE. En ambos casos, recibieron 350 mil dólares.

Luego figura el actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con 276 mil dólares; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un crédito por más de 200 mil dólares; y Juan Pablo Carreira, funcionario vinculado a la comunicación oficial, con aproximadamente 77 mil dólares.

La lista también incluye además a diputados oficialistas, por ejemplo, Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con créditos que van desde los 200 mil hasta los 240 mil dólares.

Desde la oposición exigieron mayor transparencia y el diputado Esteban Paulón solicitó que el banco informe si existieron condiciones especiales o trato preferencial hacia los funcionarios libertarios.

Quién es Carolina Olivera

Según su perfil de Linkedin, Carolina Olivera se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires, en 2004. Desde febrero de 2002 hasta julio de 2006 trabajó para diferentes estudios contables, luego se desempeñó como Analista de Relaciones Laborales para una compañía vinculada a Casino Puerto Madero, hasta septiembre de 2011

A continuación no cita ningún trabajo hasta diciembre de 2012, donde se suma al PAMI, donde desempeñó diferentes tareas:

– Dic. 2012 – Ene. 2018: Coordinadora de Asesoramiento Juridico-Gerencia de Recursos Humanos.

– Ene. 2018 – Ene. 2020: Subgerente de Asesoramiento Juridico y Relaciones Laborales – Gerencia de Recursos Humanos.

– Ene. 2020 – Dic. 2023: Jefe de Departamento Relaciones Laborales – Gerencia de Recursos Humanos.

– Dic. 2023 – Feb. 2026: Gerente de RR. HH: .

– Feb. 2026 – Actualidad: Titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.

Fuente: Perfil