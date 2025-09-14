Fuerzas israelíes allanan la casa de Basel Adra, cineasta palestino ganador de un Oscar

El Ejército israelí invadió este sábado 13 de septiembre la vivienda del director de cine palestino Basel Adra, quien ganó un Óscar por el documental ‘No other Land’, informó uno de los codirectores del largometraje. La ocupación tuvo lugar en la aldea Al Tuwani, en el sur de Cisjordania ocupada.

“Tengo mucho miedo por Basel ahora mismo. Porque lo que ocurre una y otra vez es que los colonos atacan las aldeas palestinas, y luego llegan los soldados y atacan a los palestinos”, denunció el codirector israelí Yuval Abraham, quien indicó que algunos familiares de Adra fueron golpeados por colonos.

Los equipos de emergencias de la Media Luna Roja confirmaron en un comunicado haber tratado a tres palestinos heridos durante el asalto de colonos. Dos de ellos fueron trasladados a un hospital.

Según Abraham, los soldados allanaron la vivienda de Adra y lo están buscando, pues se encuentra en paradero desconocido.

Preguntado por la agencia EFE, el Ejército israelí no ha hecho ningún comentario al respecto.

happening now: Israeli army raiding the house of oscar winner Basel Adra after Israeli settlers attacked his village earlier and beat up his family member. Soldiers could try to abduct Basel into one of Israel's prisons which are effectively torture sites — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 13, 2025

El pasado 28 de julio, en uno de estos ataques, el activista y colaborador en la película Odeh Hadalin fue asesinado por el disparo de un colono en Masafer Yatta.

El colono, Yinon Levi, había sido sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos en 2024 por sus repetidos ataques violentos contra palestinos.

Desde el inicio de la ofensiva militar contra Gaza en octubre de 2023, los ataques violentos de colonos en Cisjordania ocupada se han incrementado, con un repunte también en Masafer Yatta, el conjunto de aldeas palestinas que sirve de escenario a ‘No Other Land’.

El documental abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en la aldea de Basel Adra, que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y la expulsión forzosa de los palestinos.

Fuente: France24