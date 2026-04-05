Fuerte malestar en Brasil por el video racista del papá de Agostina Páez

La joven argentina espera en Santiago del Estero el fallo de la Justicia de Río de Janeiro en su causa por injuria racial. La abogada de los denunciantes repudió el gesto de su padre. Las repercusiones

A horas del regreso al país de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo dos meses retenida en Brasil acusada de injuria racial, un video de su padre imitando el gesto racista que hizo su hija en Río de Janeiro volvió a instalar su caso en el país vecino y reavivó el malestar.

Se trata de una grabación tomada en un bar de Santiago del Estero, donde se ve al hombre actuar como mono y burlándose del episodio que llevó a Agostina a enfrentarse a la justicia brasileña durante este tiempo.

🔴 Polémico: el padre de Agostina Páez hizo el mismo gesto racista que su hija



A menos de dos días del regreso de Agostina Páez al país, su padre, Mariano Páez, fue filmado en aptado en Santiago del Estero haciendo el mismo gesto racista por el que su hija quedó detenida meses… pic.twitter.com/6NNzW8n0cY — Rollinews (@rollinews) April 3, 2026

El video se divulgó a solo días de que se conozca el fallo del juez a cargo de la causa, quien le permitió a la joven regresar a su ciudad tras pagar una fianza de 20 mil dólares con la condición de que continúe con medidas cautelares. En este contexto, generó un fuerte repudio en Brasil.

Una de las que se manifestó sobre la filmación fuela abogada Flávia Oliveira, que representa a las tres personas que denunciaron a Agostina por racismo en la ciudad carioca. “No les enseñó absolutamente nada”, dijo contundente sobre Mariano Páez.

“De tal palo, tal astilla, o tal hija, tal padre. Y eso de que el fruto no cae lejos del árbol también me parece un dicho popular bastante apropiado para esa familia. Es desolador, ¿no? Lo que se puede decir es que es desolador”, aseguró en diálogo con el medio brasileño Globo.

Y continuó: “Independientemente de los antecedentes penales de la familia, del padre y de la hija, cuando existe una ley penal establecida, tipificando un delito y estableciendo un castigo, tiene el sentido de castigar, de reparar el daño, la violencia causada a la víctima, pero también tiene un sentido pedagógico, de aprendizaje, de cuánto determinada actitud es reprobable a la luz de la sociedad, de la legislación, de los legisladores, de quienes formulan las leyes”.

La letrada concluyó: “Lo que demuestra esa familia es que ese episodio de racismo, racismo flagrante, castigo, prisión y todo lo que le pasó a ella, no les enseñó absolutamente nada. Es como si fuera un filtro que no detuvo nada. Y eso es desolador, porque gran parte de la aplicación de la ley penal también busca desalentar nuevos delitos, la reincidencia o desalentar a otros potenciales delincuentes. En el caso de esa familia, está claro que no hubo ningún efecto y eso es lamentable”.

El episodio se difundió en diferentes portales del país vecino y en las redes sociales oficiales de los canales de noticias, donde numerosos usuarios se mostraron indignados con el accionar del padre de Agostina.

En el video, Mariano Páez aparece acompañado de su pareja y otras personas. Se observa cómo se ríe y repite el gesto que provocó que su hija fuera acusada de injuria racial y enfrentara un proceso judicial en Brasil, con la posibilidad de recibir una condena de hasta 15 años de prisión, que finalmente se disminuyó.

Durante la grabación, también se escucha al hombre afirmar que aportó 18.000 dólares para cubrir parte de la fianza y reclamar la ausencia de apoyo económico por parte de autoridades argentinas: “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, dice en la secuencia.

Consultado sobre la autenticidad del video, Mariano Páez sostuvo que “está trucado”. “Me lo pasaron esta mañana, no puedo entender la maldad y el odio de la gente. Se comunicaron conmigo y me pidieron $5 millones para que no se difunda. Le dije que ‘no, hacé lo que quieras’. Tengo los mensajes”, relató.

Por su parte, su pareja, Stefany Budan, hizo un descargo en sus redes sociales para defenderlo. “Mi pareja estaba bajo los efectos del alcohol, en un estado evidente de ebriedad. En esas condiciones, cualquier manifestación carece de lucidez, de control y de seriedad. El alcohol altera el juicio, distorsiona la percepción y elimina los filtros”, dijo la mujer que, anteriormente, lo denunció por violencia de género.

Agostina, también emitió un mensaje a través de sus redes sociales tras el video de su padre y aseguró que ella no estaba en ese momento ni se responsabilizaba por lo que el padre hacía.

“Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos”, escribió, y agregó: “No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

Fuente: Infobae