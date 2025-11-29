Fuerte derrota de Milei: la FIFA le dio a Tapia un cargo clave a nivel internacional

En medio de la guerra con el presidente, el titular de AFA fue votado por unanimidad en la Conmebol como miembro pleno en el Consejo de la FIFA.

Claudio “Chiqui” Tapia fue nombrado este viernes en un cargo internacional en la FIFA, en lo que representa una fuerte derrota de Javier Milei, que había iniciado en las últimas horas una guerra mediática con el titular de la AFA.

En el mundo del fútbol aseguran que Milei decidió suspender su viaje a Estados Unidos, adonde iba a participar del sorteo del Mundial, luego de enterarse del respaldo absoluto de FIFA y Conmebol al presidente de la AFA.

En el marco del Congreso Extraordinario de Conmebol, Tapia recibió un gran respaldo al ser ratificado como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación del organismo sudamericano.

La designación aprobada el 19 de mayo de este año, fue ratificada de manera unánime por los 10 presidentes de las asociaciones miembro de Conmebol.

El cargo que ocupará Tapia representa un hecho histórico para la AFA y tiene un sabor especial: tras casi cuatro décadas de presencia ininterrumpida de Brasil (CBF) en el Consejo de FIFA, la federación carioca pierde su silla en manos de Argentina.

El jueves, tras la sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón, el presidente tuiteó una foto de Carlos Bilardo con la camiseta de Estudiantes acompañado por el entrenador Osvaldo Zubeldía. Fue su manera de ponerse del lado contrario al Chiqui, mientras en el gobierno filtraban la idea de una intervención a la asociación del fútbol supuestamente conversada con el titular de FIFA, Gianni Infantino.

Pero la ratificación de Tapia en un cargo de relevancia en la Federación que preside el suizo echó por tierras esas versiones y aleja la idea de una intervención. Es que si la FIFA no la avala, Argentina podría sufrir severas consecuencias y hasta quedar descalificada del Mundial.

Fuente: LPO