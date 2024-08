Fuerte cruce entre Burlando y uno de los hermanos de Loan: “No voy a permitir que critiquen y digan pavadas”

El abogado se mostró indignado por recibir malos comentarios sobre su trabajo y le pidió a Peña que, si está disconforme, lo aparte del caso.

José Peña, uno de los hermanos de Loan, y el abogado Fernando Burlando mantuvieron un fuerte cruce en un programa de televisión. El defensor había recibido críticas por no dar con el paradero del menor y expresó que no va a “permitir” que “se digan pavadas”.

“Nosotros estamos poniendo un gran esfuerzo y no lo hacemos por dinero, no nos llevamos ni un peso”, sostuvo el profesional, al agregar que él y todo su equipo han buscado a Loan “como un perro”.

“Hice infinidad de viajes a Corrientes, me quedé, estuve con todas las personas con las que tenía que estar, recorrí el lugar de arriba a abajo, de costado a costado. Estamos aquí 24/7, hoy me tocó a mí, pero somos más de 12 personas las que nos estamos ocupando de la causa Loan, así que no sé qué crítica tienen que hacer”, enfatizó el mediático.

En su discurso, también resaltó que era la segunda vez que veía a José Peña en lo que va del caso, dando a entender que era sorpresivo el análisis negativo que recibió por su trabajo.

“Llegó hoy aquí al estudio y, desde ese momento, me vio solamente en una audiencia relacionada con la causa, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas porque nosotros estamos trabajando seriamente“, remarcó.

“José, perdoname, pero si estás disconforme, decime y yo me aparto”, le dijo el defensor al hermano de Loan, ya cansado de los comentarios sobre su gestión.

No obstante, la respuesta de Peña no fue más que un agradecimiento por su trabajo de “todos los días” y agregó que no van “a correr a nadie del caso”.

Fuente: EC