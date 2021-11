Fuerte cruce en vivo de Marcela Baños y Karina Iavícoli por la China Suárez

Las panelistas de Intrusos mantuvieron un picante ida y vuelta al hablar del escándalo del momento.

Una vez más, el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China Suárez se hizo presente en Intrusos tras conocerse que la empresaria habría llamado la actriz para conocer detalles de la infidelidad de su marido. Y en medio del debate, Marcela Baños y Karina Iavícoli protagonizaron un fuerte choque al aire.

“En esta historia, lo que yo veo, es que empezó de una manera y ahora es completamente distinta, porque ahora quedó claro quién es el que empezó con todo esto. Entonces me pregunto si a la China le van a pedir perdón después de todas las cosas que le dijeron. Tendrían que hacerlo, sobre todo algunas mujeres que le dijeron barbaridades sobre ella”, lanzó Baños, con vehemencia.

Fue entonces que Iavícoli intervino: “¡Pero escúchame, eso no le quita responsabilidad a ella! Hay lugares donde vos podés decidir no meterte, no participar, decir que no. La conocés, de alguna manera sabés todo, sabés que tiene 5 pibes, tenés mucha relación con sus amigas, no da para nada”.

Por último, Marcela cerró, firme con su postura: “La China es soltera y puede hacer lo que quiera. El responsable es él (por Icardi), que es casado y tiene una familia. El que tenía una obligación era él, no ella. Acá salta mucho machismo también, porque hay un montón de hombres, casados o no, que invitan a salir a mujeres casadas y nadie dice nada, no se los cuestiona. Ahora lo hace una mujer que encima es soltera y ya es una ‘roba maridos’”.