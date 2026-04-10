Fuerte caída de la venta de combustibles en Comodoro

En el primer bimestre de este año se vendieron 2,1 millones de litros menos que en igual período del año pasado. En marzo, el recorte sería más marcado.

Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en enero las ventas de combustibles en esta ciudad se retrajeron un 8%, mientras que en febrero la brecha se amplió al 12%. Aún no están disponibles los datos de marzo, pero en el sector se estima que la caída superará los 15 puntos.

Incluso antes de la suba de precios por el raid del petróleo durante marzo, las estaciones de servicio de Comodoro Rivadavia vienen registrando una contracción de la demanda, a tono con lo que ocurre en todos los sectores comerciales, a partir de la crisis petrolera que atraviesa la cuenca San Jorge.

En enero de 2026, en esta ciudad se vendieron 10,3 millones de litros. La disminución, de más de 800 mil litros, significa una merma del 8% con relación a los 11,1 millones de litros de un año antes.

En el segundo mes de este año, la caída fue más marcada. En ese período, el expendio total en la ciudad apenas superó los 9 millones de litros, frente a los 10,3 millones de litros. La pérdida, que superó ampliamente el millón de litros, representa una merma del 12%.

Los números oficiales reflejan la totalidad del mercado de Comodoro Rivadavia, si bien en algún caso puntual, como en una de las estaciones de Axion Energy, se verificó un incremento de la demanda en nafta Súper, porque mantuvo sus precios por debajo de YPF en ese producto en particular.

EN MARZO, LA CAÍDA SERÍA MAYOR POR LA SUBA DE PRECIOS

Aunque todavía no están cargados los datos de marzo, fuentes del sector de estaciones de servicio estimaron ante la consulta de ADNSUR que el registro de ventas tendrá una disminución superior al 15%, con relación al mismo mes del año pasado.

Esto se anticipa en función de la suba de precios que hubo durante el mes, que alcanzaron el 25% para la nafta Súper y 21% para el Diesel 500, ubicándose en el 15% para los demás combustibles.

En el tercer mes del año, los precios subieron a un ritmo muy superior al del primer bimestre, ya que en ese lapso habían acumulado entre 8 y 3 puntos de incremento. Esa escalada, alineada con la suba del petróleo en el mercado internacional, parece tener un principio de contención en abril, luego del anuncio de Horacio Marín, presidente de YPF, para mantener estables los precios durante 45 días. Esto se verificó al menos en la primera semana de abril, ya que los surtidores permanecen sin cambios en comparación con el último día de marzo

Fuerte caída de la venta de combustibles en Comodoro

Revista Chacra/Imagen ilustrativa

Por Raúl Figueroa-ADNSUR

