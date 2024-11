Fuego cruzado entre Merino y Coliñir en redes sociales por la Cooperativa Eléctrica de Trelew

Fuerte cruce entre los ex rivales por la intendencia de Trelew. Hoy uno es intendente, y el otro diputado provincial. La discusión arrancó en la Feria del Libro el jueves y continuó este viernes en las redes sociales.

En una publicación en X (anteriormente Twitter), Coliñir criticó el rol de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), a la que señaló como responsable directa de diseñar un “tarifazo” que golpeará duramente los bolsillos de los vecinos y comerciantes de Trelew, y cuestionó la intervención y el respaldo del municipio a esta medida.

Coliñir describió el próximo ajuste tarifario como un “golpe fatal” para la economía local, especialmente en un contexto de crisis económica que ya afecta a la región. Y arremetió contra el intendente, de quien sostuvo que será el ejecutor del aumento.

En su publicación, el diputado hizo referencia a los aumentos proyectados y a cómo afectarán a los distintos sectores de la comunidad:

Comerciantes que actualmente pagan cerca de 200.000 pesos mensuales podrían ver sus facturas aumentadas a más de 600.000 pesos.

Vecinos que hasta ahora pagan alrededor de 30.000 pesos enfrentarán una suba a 90.000 pesos.

Industrias que actualmente abonan aproximadamente un millón de pesos por el servicio eléctrico podrían ver sus costos elevarse a más de tres millones.

“Van a reventar a un enorme sector de la ciudad: comerciantes, vecinos e industrias que ya vienen padeciendo el bajón económico de la ciudad”, escribió el diputado en su cuenta de X, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores y la comunidad.

Coliñir ironizó sobre el impacto que el aumento tendría en la vida cotidiana de los vecinos y el sector productivo, calificándolo como “el regalo para este fin de año e inicio del próximo que tiene preparada la municipalidad”.

La publicación de Coliñir no solo se limitó a expresar su preocupación por el aumento de tarifas, sino que también cuestionó la falta de gestión local para proteger a la comunidad ante las decisiones de CAMMESA. Al acusar a la empresa de actuar como “dueña y jefa” del servicio energético en Trelew, Coliñir dejó en claro su desacuerdo con el papel dominante de CAMMESA en la planificación tarifaria, y advirtió que el municipio debe intervenir para evitar un aumento que podría resultar devastador para los sectores más vulnerables de la ciudad.

Hoy Cammesa es dueña y jefa del servicio de energía en la ciudad, es parte integrante de la intervención, y quien diseña el próximo tarifazo que el interventor y el intendente ya nos tienen preparados.@gerardomerinotw acatará que le den un golpe fatal al bolsillo de vecinos, y a… pic.twitter.com/I9NBoqBbGE — Coliñir Emanuel (@ColinirEma) November 8, 2024

La discusión había arrancado en la Feria del Libro el jueves por la tarde. Así lo muestra el video que acompaña la nota, donde se ve el mal momento que debe atravesar la diputada Sandra Willatowski, la cual quedó en el medio del fuerte cruce.

Este viernes, tras la publicación de Coliñir, el intendente salió con los tapones de punta:

El CAPO de la solución a la Cooperativa Eléctrica @ColinirEma opinando. Avalaba la lista celeste y blanca de los forajidos que bancaron su campaña con el dinero de los usuarios. ANDÁ PA' ALLA… pic.twitter.com/oH1OzgyXke — Gerardo Merino (@gerardomerinotw) November 8, 2024

El mandatario municipal apuntó contra el legislador y ex candidato a la intendencia de Trelew, por haber firmado los avales para la lista Celeste y Blanca N°2 que se presentó en la elección de delegados sectoriales, la cual fue judicializada por la lista rival y todo terminó en una intervención que hoy conduce la entidad.

El diputado, respondió en X: “A la probada cualidad de maleducado, se le suma la de mentiroso. No firmé ningún aval para ninguna lista, fuiste vos el que politizó / partidizó la elección de la Cooperativa con la sola intención de judicializarla y empujar la intervención. Le entregaste al Gobierno Nacional la Cooperativa de energía, pero del tarifazo te vas a hacer cargo vos. No pierdas el respeto a las formas, y no está bien que el intendente publique domicilios ajenos. Además de todo lo que está mal en lo que publicas, también me imputaste un falso delito, irresponsable es poco, espero rectifiques públicamente. No pierdas el don de gente Gerardo Merino”.