Fue asesora de Gerardo Milman, la involucraron en el atentado a Cristina Kirchner y ahora es tiktoker viral

Daniela Batlle Casas explotó en redes por compartir detalles de un viaje por Europa con su novio, “Gerson”. Cuando se supo quién era, la joven hizo un descargo y se despegó de la causa.

Daniela Batlle Casas explotó en Tiktok por sus videos con su novio “Gerson”. Con publicaciones sobre el día a día de la relación, la cuenta de la joven es una especie de diario íntimo en el que muestra los regalos que le hace su pareja, salidas a restaurantes de lujo y viajes. Pero en las últimas horas, su perfil tuvo un giro inesperado: los usuarios de las redes la identificaron como una de las asesoras de Gerardo Milman, el diputado involucrado en la investigación por el atentado contra Cristina.

Apenas se conoció el pasado de Batlle Casas, empezaron los cuestionamientos y la joven decidió hacer un descargo: “Mucha gente me está mandando cosas de Twitter, me están diciendo que me están matando. Así que me veo obligada a responder”, comenzó.

La joven contó que es abogada, que trabajó para el diputado bullrichista durante ocho meses de 2022 y que renunció en octubre de ese año. Y subrayó que su paso por el Congreso fue “antes de todos los escándalos de los cuales se acusa a algunas personas relacionadas con Milman”.

Si, como dice, renunció en octubre, la joven no estaba afuera del equipo del Milman cuando se produjo el intento de magnicidio, ya que el hecho ocurrió el 1 de septiembre. Sin embargo, Batlle Casas manifestó: “No sé nada, no estuve ahí y yo había renunciado, pero a la gente le encanta hablar sin saber”.

En redes, además, se viralizaron las imágenes que se publicaron en la televisión cuando se hizo pública la acusación contra Milman. “Las Jerrytas” fue el apodo con el que se conoció a un grupo de asesoras jóvenes del diputado.

Battle Casas retomó el tema en su descargo: “En 2022 salí mucho en el programa de Rial como si fuera una empleada VIP de Milman. Chicos, yo soy abogada y trabajo como cualquier persona. Trabajaba muchísimo, me desvivía y me mudé de Santa Fe a Buenos Aires para progresar. Trabajé en el Congreso pensando que ahí podría encontrar una posibilidad de Congreso. No la vi y por eso renuncié y cambié de trabajo. A otro rubro me fui”, sostuvo.

Para cerrar, la joven dijo estar tranquila y aseguró que su entorno la apoya. “Mi novio Gerson sabe quién soy yo y ya con eso me basta”, agregó y subrayó que su paso por el Congreso fue solo un trabajo.

Battle Casas estudió Derecho en la Universidad Nacional del Litoral y en 2021 fue precandidata al Concejo de la ciudad de Santa Fe en una lista de Juntos por el Cambio. Fue noticia durante la pandemia por participar de una fiesta clandestina en el restaurante de un country donde hubo empresarios, profesionales y un funcionario provincial.

En 2021 volvió a estar en los medios, pero desde otro lugar: ganó un millón de pesos en el programa “Los 8 escalones del millón”.

Por qué la Justicia investiga a Gerardo Milman y sus asesoras

Milman quedó involucrado en la investigación por el supuesto de tener conocimiento previo al intento de asesinato. La jueza María Eugenia Capuchetti recibió la declaración de un testigo que aseguró haber escuchado la conversación del diputado con dos de sus colaboradoras en el café Casablanca. “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”, habría sido la frase que usó el dirigente.

Desde fines de 2022, el asunto tramita en la Justicia. La acusación fue un embate para Milman, hombre de confianza de Patricia Bullrich, quien se mantuvo hasta abril de este año, cuando se despegó de todas las acusaciones.

En el último tiempo hubo movimientos en el expediente. En julio, la Justicia logró abrir el teléfono del diputado. La pericia duró más de 15 horas y se rescataron más 35.177 mensajes.

Además de objetar cómo se realizó la pericia junto a la querella de la expresidenta, el fiscal Carlos Rívolo pidió que se aclarara el contexto de un mensaje del 20 de enero de 2023, cuatro meses y medio después del atentado.

Se trataba de un mensaje que recibió Milman por parte de un contacto agendado como Érica en el que se hacía un fuerte reclamo: “Parece una tomada de pelo todo esto, nosotras pariéndola acá, cagadas de calor por tu culpa y vos de vacaciones en Pinamar. Estoy sin laburo, sin un mango, sin ayuda de nadie por tu culpa Jerry! Sabés qué va a terminar pasando, que salgamos todas en la tele para decir la verdad de cada una porque nadie nos ayuda. No tenemos nada que perder ya”

La mujer era Erika Denise Menéndez y la jueza Capuchetti decidió llamarla para que diera explicara el contexto del mensaje. La fecha de la declaración era la semana pasada, pero la cita fue postergada.

