Fue al gimnasio con un look jamás visto, generó indignación y no la dejaron entrar

Natalie Reynolds se presentó al lugar sin pantalones para realizar un experimento social; las redes estallaron contra ella; el video de la polémica

En las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diariamente, pero algunos se viralizan sobre otros, en especial aquellos retos que llevan adelante los influencers. Este fue el caso de una usuaria estadounidense, que asistió al gimnasio usando body paint para realizar una experimento social y no tardó en generar revuelo.

Se trata de una pintura que se aplica en la piel con fines artísticos, por lo que la joven simuló estar usando una calza y un top deportivo, pero en realidad solo tenía ropa interior como única prenda. Así como estaba quiso probar la reacción de la gente y fue al gimnasio. Allí, el entrenador le pidió que se fuera en cuanto notó lo que estaba intentando hacer.

Guy in the gym presses me for wearing painted paints… 🤬 pic.twitter.com/3w85pCEEfv — natalie reynolds (@onlynatreynolds) December 27, 2023

“Comencé a pintarme esto a las 11:30 a.m. y lo terminé a las 4:15 p.m.”, explicó Natalie Reynolds, la joven de 26 años, que aseguró que lo hizo para ver la reacción de las personas. Y aclaró: “Así que estoy sentada durante unas cinco o seis horas. Está pintado en los pantalones, así que todo esto es pintura. Son pantalones de traje de baño”.

Pocos minutos después de llegar al establecimiento, un empleado del gimnasio la vio y le advirtió que no podía estar sin ropa, por lo que le pidió que se fuera. Ella, por su parte, le respondió que estaba usando una vestimenta, pero el hombre continuó sin creerle. “No está bien, trabajo lo suficiente en el sector como para saberlo”, lanzó indignado.

El video del momento fue compartido por Natalie en su cuenta de X, en donde hizo un contundente descargo y expresó: “Llevaba un sostén deportivo de gimnasio y la parte inferior de un traje de baño… ¿Por qué todos actuaban como si estuviera desnuda?”.

Estuvo pintándose el cuerpo durante 5 o 6 horas

La reacción de los usuarios: “Ese tipo tenía toda la razón”

Como era de esperarse, el posteo no pasó desapercibido y generó reacciones de todo tipo por parte de los usuarios. Muchos de ellos se mostraron en contra de su experimento.

“Ese tipo tenía toda la razón”, escribió un usuario, y sumó: “Él denunció tu comportamiento degenerado y tú te hiciste la víctima”. “Los pantalones pintados no son pantalones reales”, añadió otro, de manera contundente.

“Estoy harto de que estos influencers anden con guardias de seguridad pensando que pueden hacer lo que quieran”, “El hombre en el video está protegiendo la etiqueta general del gimnasio según la cual se debe usar ropa adecuada para hacer ejercicio” y “Usar ropa inadecuada o ninguna se considera una falta de respeto hacia el otro. También es un riesgo para la higiene de los demás”, fueron otras de las reacciones más destacadas por parte de los internautas.

Luego de la catarata de críticas que recibió, Natalie decidió defenderse, ya que en otra publicación expresó: “Las personas que dicen que usar pintura corporal en el gimnasio es un riesgo para la higiene, son las mismas personas que no limpian las máquinas cuando terminan jajaja”.

Ahora, unas semanas después del hecho que tuvo lugar los últimos días del año, Natalie volvió a hablar del tema, y aclaró que no se arrepiente por lo ocurrido. “No lo siento por esto. No hice nada malo. No voy a pedir disculpas. No me importa”, sentenció.