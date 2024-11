Fue a merendar con su exnovia y el video dividió opiniones en las redes sociales

La situación generó diversos comentarios de los usuarios en TikTok y acumuló 2,5 millones de reproducciones

Un video que se viralizó en TikTok llamó la atención de más de 2,5 millones de usuarios. En él, un joven y su exnovia protagonizan una cita de merienda en la que la complicidad y las bromas fluyen sin restricciones. Con más de 160 mil ‘me gusta’ y 3.000 comentarios, este encuentro se convirtió en un tema de conversación que dividió opiniones.

Entre risas y bromas sobre quién dejó a quién, el video invita a reflexionar sobre la posibilidad de mantener una relación amistosa con una expareja, algo que muchos consideran una tarea emocionalmente difícil, mientras que otros lo ven como una muestra de madurez.

El video comienza con una escena en la que Toby le pregunta a su exnovia si sigue enamorada de él, a lo que ella responde, mientras disfruta de su merienda: “Los huevos”. La conversación está llena de momentos divertidos, como cuando ambos discuten sobre quién fue el que rompió la relación. Además, Toby aseguró que fue su ex quien lo dejó, aunque más tarde admite que en realidad fue él quien tomó la decisión. Ella, por su parte, corrige de manera firme que, en realidad, fue una ruptura mutua.

Una amistad que desafía los convencionalismos

Los usuarios de TikTok aplauden la madurez emocional que parece tener la pareja (TikTok: @toby.saied)

Lo que realmente causó sorpresa en los usuarios de TikTok es la dinámica que Toby y su ex lograron establecer después de su ruptura. A pesar de haber terminado como pareja, ambos continúan viéndose y compartiendo tiempo juntos de manera amistosa.

“Que una pareja no te haya funcionado no quiere decir que la tengas que quitar de tu vida”, comentó Toby, destacando la importancia de la madurez emocional para poder seguir adelante sin eliminar a la persona de la vida por completo. En su opinión, ambos tienen suficiente madurez para quedarse con los buenos momentos que compartieron y continuar siendo parte de la vida del otro, aunque no como pareja.

Reacciones y debate en TikTok

Por un lado, muchos aplaudieron la relación amistosa que los protagonistas lograron mantener. “Qué envidia, no sé si podría hacerlo”, comentó uno de los usuarios, mientras que otro aseguró: “Esto es para los emocionalmente fuertes, yo me saltaría esta etapa”.

Sin embargo, también hay quienes mostraron escepticismo, indicando que este tipo de relación podría ser complicada para algunos. “La madurez emocional es aprender a cerrar etapas y aceptar que no funcionó”, opinó un comentario, sugiriendo que ser amigos con una expareja no es siempre la mejor opción. Otros comentarios también destacan la dificultad de mantener una amistad genuina si los sentimientos no se han cerrado completamente.

Por Pilar Alvarez-Infobae