Frustraron una masacre escolar planificada por dos menores de edad

Los implicados publicaron mensajes antisemitas y de odio en las redes sociales.

Una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy fue frustrada luego de una investigación judicial.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI, el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados reside en la ciudad de La Quiaca y el segundo en la localidad balnearia de Miramar, al tiempo que detectaron otros dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

En este contexto, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3 ordenó los allanamientos pertinentes mediante los que se incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.__IP__

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y los objetos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.

Fuente: NA

