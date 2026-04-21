Fred Machado y sus días en prisión: fútbol y la esperanza depositada en una firma que asesora a Elon Musk

El empresario rionegrino busca cerrar un acuerdo con la Justicia estadounidense antes de junio y regresar a la Argentina. Quinn Emanuel, el bufete de abogados que lo representa.

Federico “Fred” Machado cree que pronto podrá volver a la Argentina. Tiene tiempo hasta junio para cerrar un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos y delegó todas las negociaciones en el bufete Quinn Emanuel, una firma de abogados que asesora a personajes como Elon Musk. Está tranquilo, aunque muy enojado con la clase política argentina, y con ganas de hablar. “Está caliente porque todos lo buscaron para pedirle financiamiento, pero cuando cayó nadie ni siquiera lo llamó”, cuentan en su entorno.

Machado fantasea con regresar a la Argentina en libertad y limpiar su nombre. En 2025, fue el protagonista del narcoescándalo que terminó con la expulsión de José Luis Espert del Congreso y de La Libertad Avanza. En medio de un altísimo nivel de exposición, y luego de cinco años de prisión domiciliaria en Viedma (Río Negro), fue extraditado a Estados Unidos y alojado en un penal.

Desde entonces, su estrategia se enfocó en conseguir la pena más baja posible. La Justicia estadounidense le imputa cinco cargos vinculados a los delitos de asociación ilícita, narcotráfico, fraude electrónico y lavado de dinero. Pero el empresario rionegrino apuesta a recibir solo una condena por estafa, que prevé unos siete años de prisión. También negocia que se le compute el tiempo que pasó recluido en Argentina.

Contacto permanente con Argentina, fútbol y la tentación Netflix: la rutina de Machado

Machado se encuentra alojado en el Core Civic Cimarron Correctional Facility, una institución de seguridad media ubicada en el estado de Oklahoma. Vestido con mameluco azul y con una rutina estricta, se entretiene jugando al fútbol y charlando con sus amigos y familiares de Argentina.

A pesar de estar privado de su libertad, tiene acceso a una computadora y a un celular y la posibilidad de hablar con cualquier persona. En todos los dispositivos electrónicos que tienen los reclusos se instala una aplicación que permite monitorear las conversaciones.

Machado se comunica de forma permanente con su familia, sobre todo con su primo, Claudio “Lechuga” Ciccarelli. En la lista de contactos frecuentes, en su entorno también mencionan a un abogado amigo que vive en Buenos Aires, aunque evitan decir su nombre.

El empresario fue detenido por Interpol en 2021 y, hasta su extradición, se mantuvo con prisión domiciliaria en Viedma con un bajísimo perfil. Sin embargo, todo cambió en 2025 cuando se conoció que había financiado la campaña presidencial de Espert en 2019. Tal fue el nivel de exposición de su nombre que, según sus allegados, una productora de Netflix se puso en contacto con la familia y les propuso contar la historia del empresario. Él les respondió a los suyos que por ahora solo es tiempo de enfocarse en su situación legal.

Quinn Emanuel: el bufete de abogados que contrató Machado en Estados Unidos

En Argentina, la defensa de Machado estuvo a cargo de Roberto Rallín y Francisco Oneto, el abogado del presidente Javier Milei y excandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Este dato no hizo más que alimentar las especulaciones cuando, en plena campaña de 2025, se supo el vínculo del empresario con Espert.

En Estados Unidos, la defensa de Machado tuvo que recurrir a otros defensores y contrató al estudio Quinn Emanuel. Se trata de un bufete liderado por el abogado Alex Spiro que suele aparecer en las noticias por representar a empresarios poderosos. Elon Musk es, sin dudas, su cliente más influyente.

En un artículo titulado “Cómo Alex Spiro mantiene a los ricos y famosos por encima de la ley”, el medio The New Yorker definió al abogado como uno de los litigantes más eficaces y mediáticos de Estados Unidos, especializado en proteger a celebridades y magnates.

En el entorno de Machado mencionan a Spiro, pero aclaran que, en los papeles, quien lleva adelante la defensa del rionegrino es Christopher Clore, uno de los socios de la firma. Según consta en el sitio del bufete, se trata de un abogado especializado en delitos económicos, procedimientos de cumplimiento normativo, investigaciones gubernamentales, investigaciones internas y litigios civiles complejos.

Machado cree que las negociaciones con la Justicia están encaminadas y que solo será condenado por estafa. Cuando fue extraditado, se requirió que se le reconocieran los años que pasó con domiciliaria en Viedma, pero eso por ahora está en dudas. Si lo consigue, su objetivo a fin de año es pedir la excarcelación. “Ya va a haber cumplido el 60% de la pena y podría volver libre”, se entusiasman en su entorno.

Fred Machado | CEDOC





Por Giselle Leclercq-Perfil