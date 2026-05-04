Franco Colapinto subió al 7° puesto del GP de Miami tras una sanción a Charles Leclerc

El piloto argentino avanzó al séptimo lugar tras una penalización de 20 segundos a Charles Leclerc. Es el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría mundial.

El argentino Franco Colapinto, que había cruzado la meta en la octava posición cumpliendo una tarea fenomenal, fue promovido oficialmente al séptimo lugar. La decisión de los comisarios deportivos llegó tras analizar una maniobra de Charles Leclerc en el cierre del Gran Premio.

El error de Leclerc y la decisión de la FIA

La noticia explotó en el paddock horas después del podio. El piloto de Ferrari recibió una penalización de 20 segundos por cortar la pista de forma indebida. Según el informe oficial, el monegasco realizó un trompo en la última vuelta y, al intentar reincorporarse, no respetó los límites del trazado, obteniendo una ventaja antideportiva para proteger su posición.

Comunicado de la

Un resultado histórico para Argentina

Con este movimiento en los relojes, Colapinto escala una posición y firma su mejor actuación histórica desde su debut en la categoría. El pilarense mostró un ritmo sólido durante toda la carrera, aguantando la presión de pilotos con mucha más experiencia y gestionando los neumáticos de forma brillante en una cancha asfáltica que no perdonaba errores.

Este séptimo puesto no solo es un envión anímico para el joven de Alpine, sino que otorga una cosecha de puntos vital para el campeonato de constructores. El plantel técnico de la escudería británica celebró la noticia, que confirma que el argentino tiene la jerarquía necesaria para pelear de igual a igual en la elite del automovilismo.

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