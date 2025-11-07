Franco Colapinto, piloto de Alpine en 2026: “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina”

El joven argentino fue confirmado como piloto titular de la escudería francesa para la temporada 2026, cumpliendo su sueño de disputar su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo. Como era de esperarse, no ocultó su felicidad.

Luego de un largo periodo de especulaciones, finalmente el sueño se hizo realidad: Franco Colapinto fue confirmado por la escudería Alpine como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En la previa del Gran Premio de Brasil, la escudería francesa lo hizo oficial, por lo que el joven argentino no dudó en ofrecer una conferencia de prensa, donde se lo vio más que feliz por esta noticia.

Franco Colapinto

“Estoy muy contento, la verdad que muy feliz de que se haya cerrado todo, de estar en el 2026, mi primera temporada completa de Fórmula 1, y eso me da mucha tranquilidad”, arrancó expresando el oriundo de Pilar.

Luego, agregó: “Contento de estar en la Fórmula 1. Fueron muchos años de sacrificios y creo que eso te hace más fuerte y hace la persona que soy hoy en día arriba del auto, abajo del auto y contento de siempre haber tenido un apoyo atrás”.

Sobre la selección de pilotos de manera anticipada, explicó: “Creo que trae un poco de tranquilidad. Saber ya que los dos pilotos con los que estamos trabajando van a ser los del año que viene, es mucho más fácil para el equipo para seguir enfocados en mejorar”.

Sobre el plan de la escudería en la próxima temporada, destacó: “Va a ser un año mucho mejor que el 2025. El auto es mucho más prometedor, tiene cosas y soluciones comparado con los problemas que estamos teniendo este año, así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año”.

“Estamos acá para ganar, pero es difícil ganar en la Fórmula 1 y estamos trabajando mucho para tener buenos resultados. Lo que sé es que va a ser mejor que este año y el auto se ve más competitivo”, sostuvo el argentino.

Por último, concluyó con el anhelo que tiene de ahora en adelante: “Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina. Y correr con toda la gente, bancando. Yo creo que la Fórmula 1 no se da cuenta de lo que sería eso y no tiene dimensión. En lo personal sería un sueño hecho realidad”.

