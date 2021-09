Francisco Benítez se consagró ganador de La Voz Argentina

El cordobés, uno de los favoritos, se consagró campeón del reality, representando al Team Soledad. Esta a días de convertirse en papá. Mira el video.

ste domingo 5 de septiembre, se llevó a cabo la gran final de La Voz Argentina (Telefe). Con el voto del público, Francisco Benítez del Team Soledad resultó vencedor al quedar en el primer lugar, dejando en segundo puesto a Luz Gaggi, y luego a Francisco Benítez del Team Soledad, Nicolás Olmedo del Team Lali y Ezequiel Pedraza del team Montaner.

Los cuatro participantes compitieron este domingo a las 22.00 hs. para saber quién resultaba ser La Voz Argentina. El joven cordobés, de 22 años de edad, era uno de los favoritos del reality, fue el gran triunfador de la noche y se llevó el premio, de un millón de pesos y un televisor.

Francisco, perteneciente al team Sole, ganó con un 44,3% de los votos. En segundo puesto, Luz consiguió un 27,9%. A ella le siguió Nicolás, y por último, Ezequiel quedó en el cuarto puesto, llevándose una televisión y 200 mil pesos.

“No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba”, expresó el ganador de La Voz Argentina, sin poder creer lo que estaba viviendo. “Es una bestia, síganlo escuchando porque hace bien al alma”, pidió Luz, y él le dijo que ella era “una grosa”. “Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia”, agregó Francisco Benítez, quien está a días de convertirse en papá.

Francisco interpretó “Gracias a la vida”, la popular canción compuesta e interpretada por la cantautora Violeta Parra, e inmortalizada por Mercedes Sosa, convirtiéndola en un himno. Luego, junto a La Sole, cantó “Aunque me digas que no”, una de las canciones pertenecientes al ultimo trabajo discográfico de la artista.

Nicolás Olmedo se destacó interpretando “Resistiré“ en solitario, pero impacto cuando se unió a Lali Espósito, su coach, y a un coro estilo góspel con quienes cantó una versión especial del hit de la artista “Amor es presente”. Ezequiel Pedraza, por su lado, se lució en solitario con el hit de Luis Miguel “Entrégate“, y previo a ello, cantó junto a su coach, Ricardo Montaner, “Déjame llorar“.

La subcampeona – y única voz femenina que llego a la final-, Luz Gaggi, cantó junto a sus coaches Mau y Ricky una versión acústica de “La boca“, y más tarde interpretó “Halo“, el éxito de Beyoncé.



Quién es Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina

El joven cordobés, de 22 años de edad, nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial. Trabaja en una cooperativa eléctrica de luz.

Es tartamudo desde su niñez, motivo que lo hizo pensar en terminar con su vida. Pero según sus propias palabras, la música fue su refugio. “Sufro tartamudez desde los seis años y lo que me salvó fue cantar. Me costó un poco seguir con la vida, y lo que me salvó es cantar. Canto con el corazón porque me quiero llegar al corazón de la gente”, dijo en una de las presentaciones.

Durante las primeras etapas del certamen se clasificó como integrante del equipo de la Sole y luego, en la etapa de semifinales, cantó y pasó a la gran final por el Team Soledad.

La gala en la que su popularidad explotó y todos comenzaron a hablar de él fue cuando se cruzó con Josefina Arenas y eligió cantar Oncemil, de Abel Pintos. Su actuación que hizo emocionar a Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. Lali le dijo: “Sos mi cantante favorito, eso es todo”. “La luz que irradias va más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, escuchamos y vemos”, expresó Montaner.