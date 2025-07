Francia: un gran incendio forestal alcanza las afueras de Marsella y obliga a cerrar el aeropuerto

Un devastador incendio forestal alcanzó el martes 8 de julio las afueras de la ciudad de Marsella, en el sur de Francia, lo que obligó a las autoridades locales a instar a los residentes a permanecer en sus casas y evitar las carreteras. Los fuertes vientos han avivado las llamas, provocando que el incendio se propague con una rapidez excepcional.

Un incendio forestal de rápida propagación alcanzó el martes las afueras de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia, lo que obligó a cerrar su aeropuerto y a los residentes a permanecer en sus casas y cerrar todas las aberturas para estar a salvo del humo.

El incendio, avivado por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, se podía oler en el centro de Marsella, dijeron los residentes, mientras densas nubes de humo se cernían sobre la ciudad.

“Es muy impactante, casi apocalíptico”, dijo Monique Baillard, residente de Les Pennes-Mirabeau, una ciudad al norte de Marsella donde se inició el incendio, que ya ha quemado unas 350 hectáreas.

Los incendios forestales, que se han vuelto más destructivos en los países mediterráneos en los últimos años debido al cambio climático, también estaban arrasando el noreste de España , donde grandes partes del país estaban en alerta máxima por incendios.

⚠️🚒: La situation est critique près de #Marseille, où un #incendie de grande ampleur est en cours.🔥



⚠️🔥•Un violent #incendie s’est déclaré en fin de matinée et progresse rapidement, attisé par un #mistral particulièrement fort.



🚫 Les secteurs des hauteurs de La #Castellane… pic.twitter.com/Gfjv4ldfb8 — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 8, 2025

El tráfico ferroviario seguirá “muy afectado” el miércoles

En el ámbito ferroviario, la circulación ferroviaria sigue suspendida en la línea París-Marsella, que pasa por zonas afectadas por el incendio en las afueras de la ciudad, y la circulación ferroviaria en la estación de Marsella seguirá “significativamente afectada” el miércoles, advirtió la SNCF.

“La estación de Marsella no está cerrada” y “los trenes regionales con destino a Niza-Ventimiglia y Aix-en-Provence siguen funcionando”, según la última actualización publicada a las 19:30 horas del martes.

Sin embargo, “no habrá trenes París-Marsella-Tolón-Niza esta tarde y esta noche del martes al miércoles”, añadió la SNCF.

Impulsado por un viento del norte que provocó “saltos de fuego de hasta 300 metros”, según los bomberos, el incendio se extendió por casi 700 hectáreas en tan solo unas horas, dirigiéndose hacia la segunda ciudad más grande de Francia. Durante una rueda de prensa, el prefecto de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul instó a los residentes de los barrios afectados a permanecer en sus casas, “con las puertas y ventanas cerradas”.

En cuanto a la columna de humo, provocó una concentración de partículas finas en Marsella diez veces superior a la norma, según Atmo-Sud, y se extendió mar adentro durante un centenar de kilómetros, según imágenes de satélite.

Nueve bomberos resultaron levemente intoxicados y “una decena de viviendas se vieron afectadas”, según el prefecto regional, Georges-François Leclerc, quien describió la situación como “no congelada, sino bajo control” hacia las 17:30.

Se espera que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, llegue a Marsella esta tarde, hacia las 22h30.

#pennesmirabeau | Alors que le feu🔥 a parcouru 700 hectares, le @Prefet13 donne les consignes suivantes:



➡️ Restez confinés, fermez les volets et les portes🚪🪟



➡️ Laissez l’accès libre aux secours 🚒



➡️Restez informé sur l’évolution de la situation ℹ️

📹@Pompiers_13 https://t.co/A2yYZ79o6M pic.twitter.com/NJ8Yve2rAD — Pompiers de France (@PompiersFR) July 8, 2025

“Se esperaba que el viento durara buena parte de la noche (…), pero ya no tenemos una progresión lineal”, explicó el vicealmirante Lionel Mathieu, jefe del cuerpo de bomberos de Marsella, durante la misma rueda de prensa. En total, más de 700 bomberos seguían trabajando al final del martes.

Se realizaron algunas evacuaciones preventivas (al menos 80 personas en Marsella, según la jefatura de policía) y el sistema FR-Alert envió mensajes SMS recomendando el confinamiento de las zonas afectadas.

‘Es un poco circo’

El incendio, que llegó a las 16:00 hora local a las puertas de los barrios del norte de la ciudad foceana, obligó a la prefectura y a las autoridades a pedir el confinamiento de los aproximadamente 15.000 habitantes del distrito 16, una mezcla de viviendas tradicionales de pueblo y grandes ciudades, como la de Castellane.

La Policía acordonó la zona justo debajo del centro comercial Grand Littoral. “No nos dejan entrar”, dijo una vecina atrapada con su carrito de la compra. Al borde de una rotonda, unos quince niños se cubrían con toallas de playa mientras se enfrentaban a las ráfagas de viento que arrastraban humo y ceniza.

#pennesmirabeau | Alors que le feu🔥 a parcouru 700 hectares, le @Prefet13 donne les consignes suivantes:



➡️ Restez confinés, fermez les volets et les portes🚪🪟



➡️ Laissez l’accès libre aux secours 🚒



➡️Restez informé sur l’évolution de la situation ℹ️

📹@Pompiers_13 https://t.co/A2yYZ79o6M pic.twitter.com/NJ8Yve2rAD — Pompiers de France (@PompiersFR) July 8, 2025

Numerosos vehículos de policía y bomberos pasan con las sirenas a todo volumen. “Hace unos 20 minutos, solicitamos la evacuación del colegio Saint-Raphaël. Teníamos que repatriar a 70 niños; es un auténtico circo. Ahora nos quedan unos quince, pero los padres están atrapados”, explicó Nadine Ruopoli, presidenta de la asociación “Une autre image”, que gestiona un centro de ocio.

“La verdad es que tengo miedo porque es impactante. Dudo en irme, pero no sé adónde ir. Corrí rápidamente a buscarlo. No podemos respirar, no podemos ver; nos escuecen los ojos”, dice Ida, quien vino a recoger a su hijo.

© France 24

En el barrio de Estaque, “vimos entrar humo esta mañana”, explica Maurice Tagliaferri, jubilado de 77 años. “Después, vi entrar humo, empecé a regar agua sin parar, pero era como si no hiciéramos nada; el agua se evaporó poco a poco, y entonces el fuego llegó directo a nuestra casa. Ahora estamos aquí, sin saber dónde está la casa”.

El Hospital del Norte, una de las mayores instituciones públicas de la ciudad, “ha recurrido a generadores como medida de seguridad debido a los microcortes de electricidad”, indicó la Autoridad de Hospitales Públicos de Marsella.

Fuente: France24