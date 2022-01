Francia reduce el tiempo de aislamiento a contagiados con esquema completo de vacunación

A partir de este 3 de enero, las personas completamente inmunizadas que den positivo para Covid-19, en Francia, deberán aislarse durante siete días y no diez, como estaba establecido. Entretanto, seis nuevos estudios en Reino Unido coincidieron en que la nueva variante Ómicron dañaría menos los pulmones a diferencia de Delta y otras, lo que explicaría por qué, aunque es más contagiosa, también es menos mortífera.

Francia recorta de 10 a 7 días el aislamiento para los contagiados de Covid-19 que hayan completado su esquema de vacunación.

Incluso, podrán terminar la cuarentena a los cinco días si presentan resultados negativos de una prueba de antígenos o PCR. La medida comenzará a regir a partir de este 3 de enero, informó el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran.

Pero los contagiados “que no estén vacunados tendrán que auto aislarse durante 10 días, con posibilidad de salir del confinamiento a los siete días en los mismos términos”, explicó Véran.

“El virus muta, nuestra lucha contra él se adapta”, agregó el ministro a través de su cuenta de Twitter.

Dès demain, de nouvelles règles d’isolement pour les cas positifs et les cas contacts s’appliqueront. Elles visent autant à lutter contre la propagation du virus qu’à protéger notre vie quotidienne. Le virus mute, notre combat contre lui s'adapte.

Por otra parte, no habrá cuarentena para los inmunizados que hayan estado en contacto cercano con alguien que dé positivo en las pruebas de detección del virus.

En cambio, la cuarentena se mantiene para los contactos cercanos no vacunados, que deben presentar una prueba negativa para salir del aislamiento.

Con estos cambios, las autoridades francesas siguen a otros países como Estados Unidos, que esta semana también disminuyó el período de aislamiento para evitar interrupciones en las industrias por falta de personal.

Las explicaciones de Francia para reducir la cuarentena

Un comunicado del Ministerio de Sanidad señaló que ante la “evolución extremadamente rápida de la propagación de la variante Ómicron en Francia”, debería haber (…) un equilibrio beneficio-riesgo destinado a garantizar que el virus esté controlado mientras se mantiene la vida socioeconómica”.

Además, “los primeros datos virológicos disponibles” mostraron que “el período de incubación de Ómicron parece ser más rápido que las variantes anteriores, lo que favorece una posible reducción en la duración del aislamiento”, agregó.

France cuts isolation for COVID-positive to 7 days from 10 days https://t.co/6iO9QQqSK9 pic.twitter.com/S1BrJtyvY6

— Reuters (@Reuters) January 1, 2022