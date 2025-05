Francia prohibirá fumar en lugares públicos donde haya niños a partir del 1 de julio

En una entrevista concedida a ‘Ouest-France’, la ministra francesa de Sanidad, Catherine Vautrin, anunció la prohibición de fumar en lugares públicos donde pueda haber niños.

Se ha pasado una nueva página en la lucha contra el tabaquismo en Francia. Catherine Vautrin, ministra francesa de Trabajo, Sanidad, Solidaridad y Familia, ha anunciado la prohibición de fumar en lugares públicos al aire libre donde pueda haber niños. La prohibición entrará en vigor el martes 1 de julio. “Una generación sin humo es posible, y empieza ahora”, ha declarado.

“Allí donde haya niños, el tabaco debe desaparecer”, explicó Catherine Vautrin en una entrevista concedida a ‘Ouest-France’ el jueves 29 de mayo. Así pues, se acabaron los cigarrillos en las playas, los parques y jardines públicos, las instalaciones deportivas, las marquesinas de autobús y los alrededores de los colegios. Los centros de enseñanza secundaria también se verán afectados por la prohibición, para evitar que “los escolares fumen delante de su escuela”.

Para la ministra, la libertad de fumar “termina donde empieza el derecho de los niños a respirar aire limpio”, dijo, y añadió que infringir esta ley supondrá “una multa de 4ª categoría de 135 euros”.

Los cigarrillos electrónicos, en el punto de mira de la ministra

El perímetro exacto que abarcará esta prohibición se especificará “en el decreto de aplicación” dijo la ministra. “Estamos en proceso de determinarlo con el Consejo de Estado, y confiaremos en los representantes elegidos para aplicarlo de forma pragmática”, explicó. Sin embargo, esta nueva prohibición no se aplica a las terrazas de cafeterías y bares. “Pero no me detendré ante nada en el futuro”, advirtió la ministra al diario.

Aunque los cigarrillos electrónicos siguen estando permitidos en estos lugares, Catherine Vautrin quiere “reducir el contenido de nicotina permitido” de estos productos, así como el número de sabores ofrecidos. Su objetivo: finales del primer semestre de 2026. De aquí a entonces, consultará a expertos científicos y técnicos “para concretar los detalles”.

Una medida deseada por los franceses

Catherine Vautrin ha decidido actuar para limitar el número de muertes causadas por el tabaco. “Cada año, una de cada diez muertes está relacionada con el tabaquismo. El tabaquismo mata a 75.000 personas en Francia”, afirma la ministra.

Esta medida forma parte del Programa Nacional de Lucha Antitabaco 2023-2027, anunciado el 28 de noviembre de 2023 por Aurélien Rousseau, entonces Ministro de Sanidad. El programa preveía 26 medidas, entre ellas el aumento del precio del tabaco, la introducción del empaquetado sencillo y la prohibición de la venta de productos de vapeo.

Prohibir fumar en los nuevos lugares públicos era una decisión deseada por los franceses. Según una encuesta de la Liga contra el Cáncer, casi 8 de cada 10 encuestados estaban a favor. De hecho, el 83% deseaba una legislación similar para los cigarrillos electrónicos.

Francia sigue así los pasos de España. El gobierno socialista está trabajando en una nueva ley que prohibirá fumar en una amplia gama de lugares, como terrazas de bares y restaurantes, campus universitarios, vehículos utilizados con fines laborales y eventos deportivos al aire libre.

Por Nathan Joubioux-Euronews