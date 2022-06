Francia, Alemania, Italia y Rumania respaldan adhesión de Ucrania a la Unión Europea

Durante su visita a Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente rumano Klaus Iohannis expresaron este 16 de junio su firme respaldo a la adhesión del país atacado por Rusia a la Unión Europea (UE). Además, Macron anunció el envío de más armas pesadas a Kiev, una ayuda fuertemente demandada por el Ejército de Volodímir Zelenski para cambiar el rumbo de la guerra y expulsar a las tropas invasoras.

Los líderes políticos de Francia, Alemania e Italia respaldaron fehacientemente el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, durante su visita a Ucrania este jueves 16 de junio, cuando se cumplen 113 días de la guerra.

Como una “ciudad heroica, marcada por los estigmas de la barbarie”, describió el mandatario francés Emmanuel Macron a Irpin, ubicada a las afueras de Kiev y cuyas calles recorrió junto al canciller alemán, Olaf Sholz, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi.

La demostración conjunta de respaldo a Kiev se produce en momentos en que las tropas rusas asestan nuevos ataques y afirman que ganan nuevos territorios, mientras Ucrania urge a sus aliados occidentales por una mayor y rápida entrega de armas para detener la invasión.

Estas son las principales noticias de la jornada:

El líder del Elíseo, Emmanuel Macron, aseguró que su Gobierno enviará seis cañones pesados autopropulsados Caesar. Estos se suman a la entrega de otras doce armas del mismo tipo.

“Más allá de los 12 Caesars ya entregados, tomé la decisión de entregar seis adicionales”, especificó.

El anuncio llega en momentos en que el Ejército ucraniano resiste y combate, pero se ha visto superado en varias zonas del este del país por Rusia tanto en número de combatientes como por su poderoso equipo militar.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, prometió ayudar militarmente a las fuerzas ucranianas durante el tiempo que sea necesario.

“Estamos ayudando a Ucrania con entregas de armas, lo seguiremos haciendo mientras Ucrania lo necesite”, aseveró Scholz durante una rueda de prensa conjunta con los dirigentes de Francia, Italia y Rumania, además, del presidente anfitrión.

Horas antes, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, sostuvo que su país prevé entregar a las tropas de Kiev sistemas de lanzamiento de misiles a Ucrania en los próximos dos meses, luego de formar a las fuerzas armadas ucranianas en el uso de esa clase de armamento.

Ante el avance de las tropas del Kremlin, esta es una de las peticiones más urgentes en las que ha insistido el presidente Volodímir Zelenski. Aunque sus aliados occidentales han enviado armas desde el inicio de la guerra, Kiev ha urgido por las de capacidad de largo alcance.

Hasta hace poco, Estados Unidos y Europa se habían negado a suministrarlas, según señaló Washington, por la posibilidad de que alcanzaran territorio ruso, desatando una mayor furia del Kremlin.

El miércoles 15 de junio, el mandatario estadounidense, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de armas por 1.000 millones de dólares, que incluye más artillería, sistemas de defensa costera antibuque y munición para artillería y sistemas avanzados de cohetes.

En la primera visita de este tipo a Ucrania desde que Rusia inició el conflicto el pasado 24 de febrero, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, y el presidente rumano, Klaus Iohannis, aseguraron que el país debe ser aceptado como candidato a pertenecer a la Unión Europea.

La declaración tuvo lugar justo cuando está previsto que la Comisión Europea haga una recomendación el viernes 17 de junio sobre este asunto.

Los líderes europeos reunidos en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacaron que Ucrania pertenece a la “familia europea”.

Esta aspiración ucraniana ha sido una de las mayores peticiones de su Gobierno durante años y es un asunto fuertemente rechazado por Moscú, que en el pasado señaló como parte de sus justificaciones para atacar a su exaliado en la desaparecida Unión Soviética.

Sin embargo, si la UE aprueba la candidatura, se espera que Kiev esté sujeto a condiciones estrictas.

“Este estatus irá acompañado de una hoja de ruta y también implicará tener en cuenta la situación en los Balcanes y el área vecina, en particular Moldavia”, señaló Macron, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE hasta el final de este mes.

Aún no está claro si la membresía prosperará. Esa movida ha causado dudas entre algunos miembros de la Unión Europea.

El gobernador regional de Lugansk, Serhiy Gaidai, informó que producto de un ataque aéreo contra un edificio que albergaba civiles en la asediada ciudad de Lysychansk murieron al menos tres personas y siete resultaron heridas.

“Estamos separando los escombros”, detalló el funcionario sobre las operaciones de rescate en curso.

Lysychansk se encuentra justo al otro lado del río Siverskyi Donets, junto a Severodonetsk, que en las últimas semanas ha visto algunos de los combates callejeros más brutales observados durante la guerra. Las tropas de Moscú intentan tomar por completo esa zona, lo que les daría una victoria en la autoproclamada república de Lugansk, donde ahora controlan vastos territorios.

El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, se reunió en Kiev con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski al regreso de su visita a Irpin junto al canciller alemán, Olaf Sholz, y el primer ministro italiano, Mario Draghi.

Esta fue la primera vez que Macron y Zelenski se reunieron personalmente desde que Rusia lanzó el conflicto el pasado 24 de febrero.

“Agradecemos su solidaridad con nuestro país y nuestra gente”, escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

⚡️Zelensky meets German, French, Italian, Romanian leaders in Kyiv.



Zelensky’s meeting with Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi, and Klaus Iohannis started after the four visited Irpin, a town that had been devastated by Russia’s war, on June 16.



📷President’s Office pic.twitter.com/nVsh0CVJfT— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 16, 2022