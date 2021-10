Frances Haugen denunció los “efectos nocivos” de Facebook

El día después del histórico apagón que afectó a Facebook, la ingeniera de datos que filtró documentos internos de la compañía subrayó que “sus productos dañan a la infancia, avivan la división y debilitan nuestra democracia”.

La exempleada de Facebook, Frances Haugen, sostuvo ante legisladores de Estados Unidos que el gigante de las redes sociales fomenta la división, perjudica a los niños y necesita ser regulado con urgencia. Haugen dio su testimonio en el Capitolio después de haber filtrado a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un enorme archivo de investigaciones internas de Facebook que demuestran el “efecto nocivo” de la red social sobre usuarios menores de edad.

En concreto, la informante indicó este martes que el uso de las plataformas desarrolladas por Facebook puede generar comportamientos adictivos e incentivar hábitos que deriven en transtornos alimentarios. Además Facebook daría luz verde a mensajes que incitan al odio y a la violencia, pese a contar con herramientas suficientes para, al menos, atenuar su efecto. Haugen habló con los senadores un día después de que Facebook, su aplicación para compartir fotos Instagram y el servicio de mensajería WhatsApp estuvieran fuera de servicio durante aproximadamente siete horas afectando a “miles de millones de usuarios”, según el rastreador Downdetector.

“Mi nombre es Frances Haugen”, dijo la ingeniera de datos al inicio de su declaración, que llevó escrita. “Solía trabajar en Facebook. Me uní a la compañía porque creo en su potencial de sacar lo mejor de nosotros. Comparezco hoy ante ustedes para afirmar que sus productos dañan a la infancia, avivan la división, debilitan nuestra democracia y mucho más. Quienes gestionan la empresa saben cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no lo harán. Es urgente que el Congreso actúe”, aseguró.

Here is the full text of my opening statement to the Senate Committee on Commerce, Science & Transportation: https://t.co/2UZGsUw5nl https://t.co/0gCoS9WGiU

— Frances Haugen (@FrancesHaugen) October 5, 2021