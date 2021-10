Frances Haugen ante el Parlamento británico: “Facebook está empeorando el odio”

La exempleada del conglomerado tecnológico, convertida hoy en informante, declaró ante los legisladores de Reino Unido sobre la revelación de miles de documentos que muestran los daños causados por Facebook. Haugen no solo advirtió que, en concreto, la red social provocará más disturbios, sino que el lanzamiento del llamado ‘metaverso’ se podría haber dedicado a brindar mayor seguridad. Sus declaraciones podrían influir en la regularización tecnológica que evalúa el país.

Frances Haugen volvió a lanzar sus dardos contra Facebook. La exgerente de producto del equipo de desinformación cívica del gigante tecnológico declaró en esta ocasión ante el Parlamento británico, para así responder a varios cuestionamientos sobre los miles de documentos que filtró en los llamados ‘Archivos de Facebook’.

Su testimonio en Reino Unido resulta crucial, cuando un comité parlamentario avanza en la elaboración de una legislación en el país para tomar medidas enérgicas contra las plataformas sociales.

Haugen sostuvo este lunes 25 de octubre que su excompañía provocará más disturbios violentos en todo el mundo, debido a la forma en que sus algoritmos están diseñados para promover contenido divisivo.

“Los eventos que estamos viendo en todo el mundo, como en Myanmar y Etiopía, esos son los capítulos iniciales porque la clasificación basada en datos de engagement hace dos cosas: primero, prioriza y amplifica el contenido extremo divisivo y polarizador y, segundo, lo concentra”, sostuvo.

Facebook whisteblower Frances Haugen states during a hearing to the U.K. parliament the issue with Facebook's requirement of IDs. pic.twitter.com/laIpOYpeI0

Haugen es una ingeniería informática con una maestría en negocios de Harvard. Antes de ser contratada por Facebook en 2019 trabajó durante 15 años en empresas del sector como Google, Pinterest y Yelp.

La experta en manejo de datos informáticos explicó al comité de legisladores que la plataforma podría agregar lo que denominó “moderadores” para evitar que grupos numerosos de usuarios sean usados para difundir opiniones extremistas. Sin embargo, siempre según Haugen, hasta ahora Facebook se rehúsa a hacerlo por razones económicas.

“Indiscutiblemente, está empeorando el odio (…) Facebook no ha estado dispuesto a aceptar que se sacrifiquen incluso pequeñas cantidades de ganancias por la seguridad, y eso no es aceptable”, enfatizó.

Inquietud por el ‘metaverso’, el próximo desafío de Facebook

Haugen afirmó estar “sorprendida de escuchar que la empresa tecnológica trabaja para construir su propio (sistema) ‘metaverso’”, para el que contratará a 10.000 ingenieros en Europa.

Se trata de una especie de mundo virtual en el que convergerá el espacio físico o real con el virtual. Un lugar de encuentro entre individuos en el universo digital, en palabras del medio de noticias ‘The Verge’, que adelantó que la compañía estaría pensando en cambiar su nombre para reflejar su nuevo enfoque.

Haugen señaló que un mundo inmersivo en línea será la próxima gran tendencia de Internet y criticó que dichos recursos no sean usados, en cambio, para mejorar la seguridad de la plataforma: “Estaba sorprendida. ‘¿Sabes lo que podríamos haber hecho con la seguridad si tuviéramos 10.000 ingenieros más?’ Sería increíble”.

Haugen también hizo eco de sus explosivas declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos, el pasado 5 de octubre. Los documentos, que Haugen proporcionó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, muestran que Facebook ocultó a los inversores y al público sus propias investigaciones sobre los daños que causaría a la sociedad.

Frances Haugen, a former Facebook employee who has turned whistleblower, testified to the British Parliament that the company misled its own oversight board about its ‘crosscheck’ program, allowing users to evade restrictions on sharing content https://t.co/7dTWb3s0FO pic.twitter.com/youzWiSOGi

— Reuters (@Reuters) October 25, 2021