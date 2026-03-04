Francella reconoció el mal momento del cine y la TV en el país: “El panorama es desolador”

El reconocido actor no ocultó su preocupación ante la crisis audiovisual que vive el sector y el desfinanciamiento del INCAA, cuya reestructuración fue postergada para el año 2028: “El panorama es desolador”, expresó.

El reconocido actor y productor Guillermo Francella mostró preocupación por el lamentable estado de la producción audiovisual en la Argentina y la crisis que golpea al sector en los últimos años: “No hay trabajo, no hay ficción”, reconoció el protagonista de decenas de largometrajes.

En una entrevista en el primer programa de Puro Show Noche en El Trece, la figura argentina del cine y la televisión reveló el delicado momento de la industria y expresó su preocupación por la falta de oportunidades para actores y actrices en el país: “Acá más que la grieta hay una realidad. No hay trabajo, no hay ficción. Los dos hijos míos son actores y me lo expresan todo el tiempo”, expresó.

Además, la figura más convocante de la taquilla argentina durante el 2025 gracias al fenómeno de Homo Argentum añadió: “El panorama es desolador. No se filma. La televisión abierta desapareció”.

"Hoy no hay trabajo, es la verdad. El panorama es desolador"



Guillermo Francella dijo que "más que la grieta hay una realidad" porque "no hay ficción, no se filma y la televisión abierta desapareció". Además, se lamentó porque "la rutina maravillosa de ir al cine desapareció". pic.twitter.com/5HwpbPUZtg — Corta (@somoscorta) March 3, 2026

En el mismo sentido, Francella agregó: “No se filma… obviamente la televisión abierta desapareció. Cuando yo comencé había unitarios, tiras diarias y había mucho trabajo”, comparó el actor. En un contexto de salvaje ajuste de parte de la gestión liberal, la industria audiovisual no fue la excepción, mientras se espera por la reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), postergada para 2028.

“Cuando hay algo importante como lo que está ocurriendo ahora, que le quieren sacar la autonomía financiera al INCAA, yo no estoy de acuerdo”, afirmó el ganador del Oscar con “El Secreto de sus Ojos” quien rechazó la decisión del Gobierno de avanzar sobre el organismo estatal.

Finalmente, el actor hizo un análisis del impacto de las plataformas de streaming y su impacto en los hábitos del público. “Hoy el advenimiento de las plataformas es todo. Obvio que reconozco que es cómoda la plataforma: te instalás en tu casa con un gran sonido envolvente, detenés la película para ir al baño, para ir a tomar un café… pero la rutina maravillosa de ir al cine desapareció”, precisó.

Y concluyó: “Mi deseo es que el mecanismo vuelva a funcionar y que pueda generar de nuevo rodajes y actividad para actrices, actores y técnicos y que el trabajo no sea solamente continuidades de series que anduvieron medianamente bien, porque siempre trabaja el mismo equipo”.

Fuente: Rating Cero