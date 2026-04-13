Flybondi no pagó salarios de marzo y suma tensión en medio de cancelaciones y ajustes

La aerolínea atribuyó la demora a problemas administrativos excepcionales y no precisó fecha de pago; el gremio se declaró en alerta y evalúa medidas de fuerza

La aerolínea low cost Flybondi sumó un nuevo foco de tensión, en un contexto ya marcado por cancelaciones y reacomodamientos operativos. La compañía no abonó los salarios correspondientes a marzo a su personal y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar cuándo se regularizarán los haberes.

El episodio motivó la reacción del sindicato, que se declaró en estado de alerta y evalúa medidas de fuerza, con potencial impacto en la operación.

Según un comunicado interno que circuló en la red social X, Flybondi señaló que su objetivo es concretar el pago de los haberes “lo antes posible” y que mantendrá informados a los empleados sobre las novedades.

En respuesta, la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) anticipó que denunciará el incumplimiento ante el Ministerio de Capital Humano para que intervenga y evalúe eventuales sanciones. Además, intimó a la compañía a efectuar el pago de manera inmediata, convocó a sus afiliados a mantenerse en estado de movilización y advirtió que, de persistir la situación, podría iniciar una retención de tareas por 24 horas a partir del lunes 13 de abril a las 14.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa señalaron que se trata de un hecho “excepcional” y destacaron que este jueves se abonaron los viáticos correspondientes a todas las tripulaciones.

Días atrás, Flybondi había anunciado la apertura de un programa de retiros voluntarios con el objetivo de “optimizar su capacidad y eficiencia operativa”, al tiempo que buscaba garantizar la continuidad y calidad del servicio. Desde la firma agregaron que continúan enfocados en “fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno”.

Durante marzo, la compañía registró un elevado número de cancelaciones, en un contexto en el que hasta ocho de los diez aviones que tenía alquilados para la temporada bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) permanecieron en tierra durante varios días, en medio de renegociaciones contractuales.

De acuerdo con fuentes del sector, dos aeronaves pertenecientes a la empresa española Albastar ya regresaron a su país de origen, al igual que cuatro unidades de Avion Express Lituania. Actualmente, permanecerían operativos un avión de Avion Express Brasil y otro de ETF Airways.

Flybondi inició sus operaciones en la Argentina en 2018, en el marco de la política de apertura del mercado aerocomercial impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri.

A mediados de 2025, la compañía cambió de control accionario: su principal inversor pasó a ser COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, empresario al que se le atribuyen vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Como parte de los nuevos planes, la aerolínea anunció en diciembre un programa de expansión que contemplaba la incorporación de 35 aeronaves Airbus y Boeing, con el objetivo de aumentar su flota en un 230% en los próximos cuatro años. Sin embargo, tanto en ese mes como en el siguiente se registró un elevado número de cancelaciones, en parte porque los aviones alquilados no llegaron en tiempo y forma. En ese contexto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción por suspensiones sin aviso previo.

En febrero, la compañía modificó su cúpula y Paz Lovisolo asumió como CEO en reemplazo de Mauricio Sana.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa señalaron que se trata de un hecho “excepcional” y destacaron que este jueves se abonaron los viáticos correspondientes a todas las tripulaciones

Por María Julieta Rumi-La Nación