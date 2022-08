Florencia Peña volvió a Instagram y sus fans se enloquecieron

Los últimos días no fueron nada fáciles para Florencia Peña. La actriz se vio envuelta en un escándalo tras sufrir la cancelación de Instagram. Desde la red social le informaron que sus fotografías infringen las normas de la empresa. Y, si bien esto le ha sucedido más de una vez, en esta ocasión no le devolvieron su perfil oficial, por lo que debió crear otra cuenta.

Asimismo, sus cuentas de fans oficiales han agradecido la decisión de la intérprete de volver a las redes sociales. Y, la mejor forma que escogieron, es compartiendo fotografías de ella con sus mejores looks con los que cautivó a sus seguidores.

El nuevo look de Flor Peña. Foto: instagram

A través de uno de los perfiles de sus fans, Flor Peña cautivó a la audiencia con un look animal print que combinó con negro. En la imagen se la ve muy sonriente con el cabello recogido resaltando su cuello y sus facciones, al igual que su sutil maquillaje, el cual queda a la perfección con la vestimenta que escogió para la conducción de su programa.

El nuevo look de Flor Peña. Foto: instagram

En cuanto al outfit, Flor lució un pantalón animal print el cual terminó por combinar con una remera manga larga de hombros caídos de color negro. Por su parte, en cuanto a los zapatos, Peña escogió unos tacos abiertos de color negro que no solo combinaban con su remera, sino que además terminaban de completar el look y lucían sus piernas de una manera inigualable.

CÓMO FUE EL REGRESO DE FLOR PEÑA A INSTAGRAM

Luego del cierre de su cuenta de Instagram, la actriz anunció que llegó a las redes sociales “recargada”. Y, a su vez, en su primera publicación oficial desde su nueva cuenta escribió: “Esta foto me define.(no importa cuando veas esto. Reír me hizo invencible, no como los que siempre ganan sino como los que nunca se rinden”.

La foto con la que Flor Peña volvió a Instagram Foto: instagram

En la imagen se la ve a Peña lookeada como una boxeadora con dos trenzas, con una expresión seria, vestida deportiva y con los puños listos para empezar a pelear. Porque, como bien ella declaró, está lista para comenzar un nuevo camino a partir de ahora.

