Florencia Peña defenestró a Marina Calabró: “Me quiere adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito”

Florencia Peña le respondió filosa a Marina Calabró por criticar duramente a su programa, La Puta Ama (América TV). Sin pelos en la lengua, la actriz de Casados con Hijos aseguró que la periodista de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) tiene un problema personal con ella.

Florencia Peña dialogó este jueves 12 de mayo con Jorge Rial en su programa de Radio 10, Argenzuela, y fue picante. “A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No se si es envidia… no se qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto”, comenzó diciendo la artista.

“Es la mujer del gerente de comerciales de América… Pero a mí lo que me mata es que me quiere diciplinar, adoctrinar gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo”, disparó en referencia a Calabró. Y agregó: “No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso“.

Sobre las diversas críticas que recibió en las redes sociales tras el debut de su programa, Florencia analizó: “Sigo viva después del debut, eso ya es un montón. Estoy acostumbrada, no esperaba menos que críticas. Lo que sí me pasa es que empecé a naturalizar cosas. A los cinco minutos ya tenía una operación en Twitter“.

“Molesta que sea más guarra, pero que salten periodistas reconocidos lo tenemos naturalizado y no se debe hacer eso. ¿Por qué agredirme para criticarme? El humor es subjetivo, puede fracasar un programa. El punto es ¿por qué agredirme? La agresión en el medio constante es algo que no merezco, no me meto con los demás”, se quejó. “Les molesto yo, no el programa. Quieren que mi carrera se extinga. Les molesta mi ideología, la política. Está la grieta“, aseguró.

Qué dijo Florencia Peña sobre Jorge Lanata

El miércoles 11 de mayo, Florencia Peña dedicó unos minutos de su programa a responderle a Jorge Lanata por las críticas a LPA. Primero, irónica dijo: “Es un amoroso, está tan preocupado por mí… Me encanta la gente que se preocupa por mí. Él me adora de años de relación que tenemos. Dijo muchas cosas lindas sobre mí, la última que yo era una rata”.

“Me dedicó casi una hora de programa, un amoroso total. Entonces lo menos que yo puedo hacer es dedicarle a él y a su primera vedette que trabaja en su programa, un poema“, disparó picante Florencia Peña, refiriéndose a Marina Calabró, columnista de Lanata sin Filtro.

Tras dedicarle unos segundos de poema cantado a modo de show, la actriz volvió a apuntar contra Jorge por las críticas que le hizo a LPA. “Me dijeron que se quedó 50 minutos de su programa criticándonos… encima pobre, tuvo que ver el programa. Después de todo lo que fuma, si encima me tiene que fumar a mí…”, comenzó. Luego, Peña recordó cuando años atrás fue al teatro Maipo a ver una obra que protagonizaba Lanata: “Ahí me pasó lo mismo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Pero lo peor de todo, es que esto es gratis y si querés lo cambiás, pero ahí tenías que pagar y encima no te podías levantar e irte. Así que estamos a mano”.

Una de las panelistas de Florencia Peña, la Señorita Bimbo, se sumo al debate e introdujo: “Después Lanata dijo ‘No era un monólogo. Parecía que estaba por empezar y no empezaba’”. “Eso puede ser que a él le pase lo mismo, por ahí se sintió reflejado“, disparó Peña. Luego, cuando escuchó que Jorge criticó el guión del programa, expresó: “Yo tengo entendido que los guionistas nuestros son alumnos de los guionistas que le escriben a él los monólogos. Porque si hay algo que son es graciosos…“.

“A Jorge se le perdió el humor, lo veo gruñón, enojado. Te acabás de casar, ponete contento, tenés un montón de plata”, le sugirió. “Y la que trabaja con él también, amargada desde la mañana siempre“, cerró Florencia, nuevamente en referencia a Marina Calabró.

Qué dijo Jorge Lanata sobre el estreno de Florencia Peña

En una de las últimas emisiones de Lanata sin Filtro (Radio Mitre), Jorge Lanata fue el primero en hacer referencia al estreno del late night de Peña: “Calabró, vi gran parte del programa de Florencia Peña”, a lo cual Marina Calabró respondió con gran ironía: “Usted es un héroe Lanata, y yo también. Yo lo vi entero”. Jorge manifestó sus dudas respecto al arranque el show: “Tardó un montón en empezar, tardó como 12 minutos. ¿Por qué tardó tanto? ¿Qué tenía para decir? No tenía nada para decir, por qué seguía y seguía”.

Lanata dejó saber que el lugar importancia que Florencia Peña intenta presumir, le incomoda: “Yo no quiero que se mezcle lo que uno puede pensar políticamente de Peña… Esto es cuando uno era chico y tenía un profesor que se quería hacer el gracioso, y que le daba vergüenza ajena, bueno, eso me pasó. O sea, Peña, no sos Susana. No sos Susana. Pero vos no sos Susana como yo no soy Tinelli. Cada uno es distinto, ¿por qué no tratas de ser Peña? Yo no sé bien qué es Peña tampoco. Pero no es Susana, y ayer estaban esos remedos de Susana en distintos momentos”.

Qué dijo Marina Calabró sobre Florencia Peña y el estreno de La Puta Ama

Marina no dejó de ponerle su picante a la fuerte crítica que lanzó al programa: “Tardó en presentar a sus colaboradores… Mi sensación es que esto para Florencia Peña es una suerte de consagración personal, así lo percibe, y bueno después podemos opinar. A mí me parece que es un error, para mí este programa así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice tardó en empezar, y yo le diría, ojalá no hubiera arrancado nunca”.

Además, la periodista expresó su sincera opinión sobre el ciclo y lamentó no tener nada bueno que decir: “Todo lo que vino después de esos 12 minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable Lanata. Yo no tengo tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incomodo, tan desagradable“.

Marina también habló de la similitud que tuvo el programa de Peña con el de Susana: “De hecho Dan Breitman vendría a ser un ‘Florencio’, algo del musical también… Posicionarse en el lugar de diva la verdad no me molesta, también corro cualquier cualquier cuestión ideológica, si hay que elogiar no estoy mirando de qué lado de la grieta está… Florencia Peña me parece una artista súper completa“.

Sin embargo, Calabró no rescató el trabajo de la famosa en este caso: “La verdad es que está en una elite de 3, y por eso capaz soy tan dura en lo que digo, porque me da pena que desperdicie su potencial y su talento en esto que es incalificable… Un nivel de vulgaridad, de inconducencia”.

La columnista de Lanata confesó cuáles habrían sido los errores guion que fueron notorios al aire: “El humor tiene que hacer reír o por lo menos movilizar a la risa, en este caso, nada de lo que pasa en ‘La Puta Ama‘ es gracioso o por lo menos hablo desde una perspectiva absolutamente personal”.

Marina comparó a Florencia y su equipo con estudiantes de secundaria: “Mi sensación es la de una estudiantina y todo está hecho en un tono soez, y yo soy cero pacata… Pero esto no me parece moderno ni de vanguardia, al contrario, este humor era viejo hace 40 años. A mí me suena a un estudiantina adolescente, donde de repente cinco personas que descubrieron las malas palabras. La repetición de palabras a mansalva de las palabras a como dé lugar y fuera de todo contexto, no conduce a nada”. Lanata concluyó sinceró: “Era muy fuerte verlo“.