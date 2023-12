Flor Vigna reveló la fantasía que tiene con Luciano Castro

La cantante habló de pareja abierta, sexualidad y cómo vive su relación amorosa con el famoso actor, luego de muchas polémicas sobre su intimidad.

Flor Vigna estuvo de invitada al programa de YouTube “Terapia picante” y habló sobre cómo está trabajando para su carrera como cantante, cómo fue su etapa en “Combate” y también de los pormenores de la relación amorosa con Luciano Castro.

Por un lado, hizo referencia a la práctica de la relación abierta y reveló cómo se siente con su pareja actual: “En este amor siento algo diferente, otra seguridad. Es más grande y me siento muy inspirada y motivada con él”, aunque aclaró: “Por ahora me gustaría estar solamente con él”.

De todos modos, Vigna reveló que no está cerrada a tener experiencias alternativas en el sexo y confesó su fantasía sexual: “Siento que si algún día nos vamos de vacaciones y viene una rusa y un ruso re locos y decimos ‘Vamos’. Me gusta pensar aventuras con él”.

En torno a cómo es su relación en el plano sexual sumó: “Es lo más quedarse encerrada con Luciano Castro” y reveló que a Castro no le molesta que ella se ría de los memes que hacen referencia a su miembro. “Sé que una vez se le viralizó una foto que él no quería que se viralice, pero para mí es un orgullo el papichulo que me estoy comiendo“, agregó.

Finalmente, se refirió a las polémicas que han rodeado a su relación: “Sé que saben que es un hombre muy galán y está muy bien dotado. Hay mucha envidia y admiración por eso, pero yo estoy muy orgullosa. Es un masajista increíble, además de tenerla increíble”.