Flor Vigna reveló el verdadero motivo de su separación con Luciano Castro y tuvo un exabrupto contra él

La cantante fue consultada por un seguidor y habló sin filtro sobre la ruptura con el actor, quien actualmente está en pareja con Griselda Siciliani

Hace un mes Luciano Castro y Griselda Sicilianiconfirmaron su noviazgo y revelaron ”que están muy bien”. En aquel momento, una de las palabras más buscadas fue la de Flor Vigna,quien fue pareja del actor hasta principios de este año, y la bailarina fue soltando de a poco algunos indicios de la separación. Entre sus declaraciones, reveló que no terminaron del todo bien y que, incluso, él “se mandó algunas cagad…”.

Más allá de eso, la actriz continuó con su vida, enfocada en su carrera y muy activa en sus redes sociales. En las últimas horas, por ejemplo, compartió un video haciendo un challenge para Tiktok donde se la vio bailando al ritmo de la canción “Soltero”. Allí, sus fanáticos le regalaron cientos de elogios e incluso hubo uno que no pasó desapercibido para la artista y que tiene que ver directamente con la separación de Luciano.

“Es un bombón. Yo me pregunto, no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa. Más linda imposible. Porque mira que hay escrachos pero ella es linda, con buena onda y lindas vibras. Me cayó de 10″, le comentó una seguidora haciendo alusión a la ruptura del vínculo con Castro.

Flor Vigna reveló el verdadero motivo de su separación con Luciano Castro y arremetió sin filtro contra él

Fue allí cuando Vigna decidió responderle a esa persona que la estaba halagando pero le hizo la aclaración de que la separación con Castro no fue como ella creía sino que había sido por voluntad de Flor. Además, aclaró el motivo de la ruptura: “Lo dejé yo por HDP”, confirmó la cantante que al tiempo de finalizar el vínculo lanzó el tema “Puedo Solita”.

Al ver la respuesta de Flor, sus fanáticos le tomaron captura y comenzaron a replicarla por todas las plataformas provocando que la misma se volviera viral. Un detalle no menor es que la actriz eliminó el audiovisual de Tiktok, pero Teleshow pudo acceder al mismo y también al mensaje. Se desconoce por qué lo bajó pero el mismo ya no se encuentra disponible en su perfil.

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro

Hace poco más de un mes Vigna le dio una nota a Socios del espectáculo (El Trece) en dondeadmitió un detalle revelador: confirmó que Luciano y Griselda se hablaban mucho antes de que ella y el actor se separaran. “Sí. Los mensajes existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo”, aseguró la exCombate.

Lejos de tener más ganas de profundizar en el tema, la cantante afirmó que no tiene relación con Griselda, remarcó “que no se cruzaron” desde que se confirmó el flamante romance con Castro y que tampoco tiene ganas de verla. “Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena, pero fue hasta acá”, reconoció, intentando dar por cerrado el tema.

“Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Yo no voy a decir más nada. Hablé con Lucho hace poquito y listo. Tengo ganas de que vengan cosas buenas, de dejar todo esto atrás. Si te soy sincera, me hubiera quedado encerrada en casa porque no me sale hablar de esto por ahora, pero tengo que trabajar”, concluyó Vigna, sin ánimos de dar más detalles al respecto y de enfocar la energía en su carrera actoral y musical, ya que le confirmó a Teleshow que protagonizará una serie muy importante.