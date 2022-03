Flor Vigna reveló cómo le dice a Luciano Castro en la intimidad

La cantante le envió un mensaje al actor durante una entrevista en Cortá por Lozano.

Este lunes, Vero Lozano regresó a su ciclo tras su convalecencia y entrevistó junto a Paula Chaves a Luciano Castro, que recibió en vivo un mensaje que le grabó Flor Vigna, en el que reveló el curioso apodo con el que lo llama.

“Quiero aprovechar que hay gente que lo quiere y lo conoce mucho en el piso para que me ayuden con este tema. Castro es una de las personas más sensibles. Es un dulce de leche por adentro”, dijo Vigna ante un Luciano Castro ruborizado.

“Siendo una persona tan sensible, tan hermosa por dentro, ¿por qué se hace el duro? ¿Por qué se pone ese caparazón? ¿Por qué le gusta hablar mal de él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sos una canillita libre de amor. Y quiero que expliques por qué te digo eso”, cerró la actriz.

LUCIANO CASTRO REVELÓ POR QUÉ FLOR VIGNA LO LLAMA “CANILLITA LIBRE DE AMOR”

“Yo ya estoy para irme, ja, ja, ja. Es que nuestra relación está basada en el diálogo. Los dos venimos de relaciones de muchos años y está claro que no queremos lo mismo por una cuestión de sanidad, queremos algo distinto. Entonces, cuando hablás tanto, en definitiva, es como que te conocés mucho más de inmediato”, explicó Castro.

“Seguro que exagera, porque cuando uno está enamorado y habla de la persona que ama, es como que todo tiene un plus. Me reconozco en cuanto a lo que dice de mis hijos, y eso que me pasa en la vida. No sé si soy tan efectivo como dijo ella, aunque lo intento”, agregó el actor.

“No soy un ogro. Son artilugios que uso para que zafar, para ir para adelante. Yo prefiero eso a que me vengan a hablar y no saber qué hacer. Es medio berreta, pero lo hago”, señaló, en referencia a la fama de “duro” que mencionaba su pareja.

Y finalmente, Luciano Castro explicó a qué se debe el apodo que reveló Flor Vigna. “Es porque le empiezo a decir cosas lindas y me dice ‘pará, canillita libre de amor’. Son todas cosas de enamoramiento, hermosas”, concluyó.