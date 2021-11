Flor Vigna reveló cómo la afecta la diferencia de edad con Luciano Castro

Mientras disfruta cada paso de su nueva etapa como cantante, la actriz de 27 años reveló detalles de la relación con el actor de 46

Flor Vigna y Luciano Castro viven a pleno los primeros momentos de su historia de amor. Se conocieron en un gimnasio, y durante un tiempo solo se trataban como compañeros. A partir de allí, empezaron a llegar juntos, a compartir entrenamientos. Arreglaron una cita por WhatsApp, ella fue a verlo al teatro, él protagonizó “Uy” el primer videoclip de la actriz que recientemente se lanzó como cantante. Él tiene 46 años y ella, 27. Y en medio de esta nueva aventura profesional, la bailarina reflexionó sobre la diferencia de edad con el actor.

Lo hizo en Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez. Ante la consulta de la periodista, respondió con la misma naturalidad con la que vive este momento. “Yo creo que por lo menos en este punto de la relación está buenísima, nos ayuda a tener puntos de vista diferentes sobre diferentes cosas y a mí me ayuda un montón todo lo que me aconseja, las cosas que él ha vivido laboralmente. Él siempre fue perfil bajo y me ayuda mucho también en eso, en cosas que ha vivido de todo tipo, dolores, aciertos”, destacó Vigna.

En ese punto contó cuál es su aporte en este ida y vuelta del que se nutre la relación. “Yo le comparto también un poco mi entusiasmo hacia el mundo, mis ganas de todo”, afirmó la ex participante de La Academia. “Para él debe ser una cosa absolutamente distinta”, intuyó la conductora, y la bailarina asintió, y destacó las cosas que tienen en común. “Compartimos un montón de placeres juntos que nos gustan, es como que tenemos muchos puntos de encuentro y eso es lo lindo también”.

Días atrás, Flor fue como invitada a Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe, y allí recordó cómo fue su primera cita con el actor luego de haber iniciado el diálogo a través de WhatsApp. Y la describió como accidentada ya que se quedó encerrada antes de que él llegara. “Nos encontramos en un muy lindo momento, nuevo comienzo, nuevo todo”, dijo antes, sobre su presente sentimental.

Luego, llegó el momento de contar por qué aquella primera vez que se vieron resultó accidentaba y cómo logró sortearla. “Me escribió él y merendamos en mi casa”, contó y agregó que entonces decidió pedir un budín y una limonada por delivery para agasajarlo. Como el encuentro fue coordinado sobre la hora, ella tenía los minutos contados para cambiarse, producirse y “tirarse todo encima”.

“Yo vivo en barrio, señora. No vivo en lugares guachi guau y como se me cerró la puerta -continuó su relato- la tuve que llamar a mi vieja para que me traiga una llave de repuesto”.Ante esta situación y como recién era la primera vez que se encontraría con el actor, la ex multicampeona del Bailando decidió omitirle a su madre a quién vería. “No le dije: ‘Ma, voy a tener una cita con Luciano Castro’. Le conté que justo iba a venir un chico a casa”.

¿Cómo resultó la cita? “Pensaba tirarme todo encima hasta que me quedé encerrada afuera y tuve media hora menos de producción. Me conoció en un estado bien hippie”, siguió, entre risas sobre el look con el que finalmente recibió al protagonista de la obra teatral Desnudos. Y definió aquella primera cita como “un desastre hermoso”.

Luego, la relación siguió su curso y Flor Vigna terminó contándole a la madre que aquel “chico” que había ido ese día a su casa era Luciano Castro. La invitación de la suegra a su yerno no tardó en llegar y fue muy emotiva esa presentación en la que compartieron una comida