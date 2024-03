Flor Vigna explicó por qué no volvería con Luciano Castro y apuntó contra Sabrina Rojas

La cantante se refirió al final de su relación con el actor y opinó que la expareja del artista influenció en la separación.

Flor Vigna lanzó su nuevo tema “Puedo solita”, una canción en la que expresó cómo se sentía tras la separación de Luciano Castro. “Necesitaba contar lo que me estaba pasando y decidir cómo contarlo. Estaba en un momento malo y encontré esta forma de decir ‘más allá del dolor me prometo a mí misma poder con todo, con lo que quiero, con mis sueños, con mis metas’”, contó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Sobre su actualidad, sumó: “En lo personal estoy bien, estoy como cualquier persona que se separa… como que tu mundo empieza de vuelta y sos vos el dueño de resignificarlo. Estoy muy decidida a darlo todo por la música y esta productora que formé”.

Aunque aseguró que con Luciano Castro está todo bien, descartó la posibilidad de una reconciliación. “Yo creo que no hay chance, un poco lo explico en la canción, pero creo que a veces uno es débil y cuando terminás bien decís ‘bueno, ¿por qué no?’ Y nosotros sabemos por qué no y son muchas las razones. Me parece que el camino de crecer, de estar mejor, es aceptar no estar juntos”, comentó.

Flor Vigna y Luciano Castro anunciaron su separación hace un par de semanas (Foto: Instagram / lucianocastro – florvigna)

Cuando el cronista le preguntó si Sabrina Rojas había estado involucrada en su separación del actor, Flor fue contundente: “Sí, tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande de que eso suceda. Hubo muchos actos muy feos y al final terminó un poco influenciando”.

Para cerrar, agregó: “Yo intenté todo con Sabri, pero me parece que ya está. Había una intención de que no. No quiero hablar mucho del tema porque me parece que no da, no quiero darle lugar a eso, ya está”.

“Te amé tanto que abandoné mi vida”: así es el primer tema de Flor Vigna tras su separación de Luciano Castro

Flor Vigna estrenó su primera canción luego de su separación con Luciano Castro, “Puedo solita”. La cantante y bailarina muestra en este tema una nueva faceta de empoderamiento y habla sobre la importancia del amor propio.

Luego de haber pasado por un profundo duelo luego de la ruptura amorosa, Vigna se mostró en un video promocional en el que tira el cassette de “Eres tú”, la canción que le había dedicado a Castro y lo cambia por el de “Puedo solita”.

“Escribí esta canción con las ganas de que puedas decretar todo tu poder”, expresó la artista en sus redes sociales y agregó como una forma en empoderar a sus seguidores: “Ojalá les haga salir su parte más valiente , ustedes sacan la mía , gracias por tanto apoyo”.

El nuevo video de Flor Vigna. (Foto: Instagram/florvigna)

Reveló que su fragmento favorito de la canción es “Este capítulo de vida, se llama mi turno. Soy la autora del presente y del mejor futuro. Soy la llave que cambia a blanco lo oscuro. Soy las alas del fénix que renace más puro”.

“Puedo solita” es una pegadiza canción con raíces españolas y se presenta con un videoclip casero filmado en el sur. “Aunque el fantasma de tus besos persiga”, expresa la cantante haciendo referencia a su relación anterior y agrega: “Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida”. El video culmina con una imagen de Vigna cuando era niña diciendo: “Estoy bien”.