Flor Vigna contó lo más doloroso de su separación de Luciano Castro y se quebró en vivo

Invitada a “Almorzando con Juana”, la artista no contuvo la emoción al referirse a la ruptura amorosa con el actor.

Desde que empezó su carrera como cantante, Flor Vigna tomó la decisión de que sus canciones se transformen en el mejor vehículo para exponer las cosas que le suceden. Su último lanzamiento es “Puedo solita” y en su letra se animó a contar cómo atraviesa su reciente separación de Luciano Castro, con quien mantuvo un romance que duró más de dos años.

Invitada a Almorzando con Juana (eltrece), la artista se refirió a cómo este nuevo tema expone lo más difícil de la ruptura amorosa y no pudo evitar quebrarse en vivo. “Como autora, tengo una responsabilidad. Entonces pienso en qué quiero decir. En mí hay un montón de sentimientos. Realmente, yo solamente puedo hablar bien de mi expareja porque me enseñó de todo, y a veces eso duele más”, dijo.

Y, al borde del llanto, agregó: “Yo creo que a veces la felicidad también se puede encontrar en la tristeza, como superación, y yo quería ser real con lo que me pasaba. (…) Mi mamá siempre me dice ‘vos no tenés que ser víctima, tenes que ser responsable de todo lo que te pasa’”.

Flor Vigna presentó su nueva canción en la mesaza de Juana Viale. (Foto: Instagram / mesazaarg)

Luego, conectó esa reflexión a lo que atravesó con el actor. “Como dice la canción, cómo puedo transformar esta derrota en gloria, o hacer de este capítulo el mejor de vida”.

Además, sostuvo que tiene la voluntad para aprender de este momento de su vida. “Recién hablábamos de que el tiempo acomoda todo, pero es uno, no es el tiempo, es uno”. “La canción habla un poco de eso, el tiempo no es el que cura, soy yo la que elige curarse, y crecer, aprender de esto y salir”, sentenció.

Flor Vigna le pidió perdón a Sabrina Rojas y contó que se reconciliaron

Después de cruces en la televisión y en las redes sociales, Flor Vigna y Sabrina Rojas se reconciliaron este jueves. Así lo confirmaron ellas mismas con profundas reflexiones a través de sus cuentas de Instagram.

“Estuvimos hablando mucho con Sabri, hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba, de saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra”, escribió Flor en sus historias. Y sumó: “Le pusimos lo mejor de nosotras, nos escuchamos, decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos: entendiéndonos y aprendiendo de la situación”.

El posteo de Flor Vigna sobre Sabrina Rojas (Foto: Instagram / florvigna)

Sobre los motivos que originaron la pelea, expresó: “Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos. Por eso, además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde, con mucho amor, nos entendimos”.