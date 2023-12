Flor Jazmín Peña fue denunciada y su descargo se hizo viral

Silvana Baldovino se enojó y acusó fuertemente a la periodista de Luzu.

Flor Jazmín Peña llegó al estrellato durante los últimos años. Primero, gracias al Bailando, cuando en 2019 ganó el certamen junto a Nicolás Occhiato. Luego, forjó una amistad muy sólida con el creador de Luzu TV y se sumó al staff de Nadie Dice Nada.

Fue en este mismo programa, donde nombró en reiteradas ocasiones a Silvana Baldovino, una examiga de su infancia a la que acusa de haberle roto un alambre tejido de la ventana con una escoba y a la que incluso se llegó a referir con insultos.

Quién es Silvana Baldovino

Ahora, la ex amiga de Flor Jazmín Peña se hartó de los constantes maltratos por parte de la bailarina y se expresó mediante Tik Tok. La joven se manifestó en el video exponiendo los dichos de Flor y, luego, dando su versión de los hechos.

“Flor, hago este video porque me cansaste. Desde el 2020 me venís nombrando con nombre y apellido. Tengo una familia, amigos y trabajo. La verdad es que yo no consumo tu programa justamente porque estás vos”, empezó a declarar Silvana.

“Las chicas, mis amigas, las que eran tus amigas, lo mismo. Sabemos que mentís, contas cosas por la mitad y contas lo que a vos te conviene para quedar bien”, agregó. “Son cosas que hice cuando tenía 6 años. Las anécdotas que contás, lo del alambre tejido, tenía 6 años. No sé si eso lo aclaras, no veo tu programa. Tenía seis años Flor, ¿querés que te pida perdón por algo que hice cuando tenía 6 años? Te pido disculpas”, reveló.

“¿Cómo podés tener tanto resentimiento por algo que pasó cuando tenía 6 años?”, manifestó y confesó que se volvieron a encontrar en el secundario y ella le pidió disculpas por ese hecho. Más adelante, Silvana reveló que Flor Jazmín “las dejó de lado” a su grupo de amigas de toda la vida porque “no eran famosas y no tenían contactos”. “No contas eso porque no te conviene. Todos tus fans van a saber que no sos tan buena como demostrás”, señaló.

Flor Jazmín Peña fue acusada por Silvana Baldovino, que finalizó parte de su discurso afirmando: “Tenemos 29 años, nos peleamos hace como 8. Nos insultaste a todas, a una por una le dijiste lo que pensabas, que eran cosas horribles y te fuiste del grupo. Vos sola te fuiste, nosotras seguimos siendo amigas (…) porque compartimos los mismos valores y no somos falsas”.