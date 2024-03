Flor Jazmín Peña estalló en vivo por las críticas a Nico Occhiato

En el segundo programa de Nadie Dice Nada, la bailarina hizo un picante descargo sobre las críticas que recibe.

A un día de volver con todo con Nadie Dice Nada, Flor Jazmín Peña expresó sin filtro su hartazgo por las críticas que recibe, especialmente, desde que está en pareja con Nico Occhiato.

Sin filtros, la panelista y bailarina expresó: “Ya está, no me importa nada. ¿Sabés qué? Me chupo un huevo… Que me laman los dos papos. Me tienen los dos papos al plato”.

“No importa lo que hagas, los que digas, se va a hablar igual y se va a hablar de lo que no se sabe. ¿Sabés qué? Decí lo que quieras, pensá lo que quieras”, continuó, con bronca.

“Cancelame, cancelame. Pensás que soy una hija de puta, soy una hija de puta. Te doy el gusto. Está bien. Pensá lo que quieras. Me hinché los huevos y este año no me importa nada”, advirtió Peña.

ME TIENEN LOS PAPOS AL PLATOOOOOO. Se tenía que decir y se dijo. @florjazminpe16 #NadieDiceNada pic.twitter.com/yPwiyoILwt — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) March 12, 2024

Flor Jazmín Peña y las críticas por serla novia de Nico Occhiato

Encendida y sin vueltas, Flor Jazmín Peña continuó con su fuerte descargo: “Laburar desde los 16 años y que ahora todo lo que tenga o todo lo hago sea porque salgo con Occhiato”.

“En cualquier momento mato a alguien… ¡Un nivel de machismo! Porque esa la realidad. Porque si fuese al revés, nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio con el que contás o toda tu independencia, depende de… Es así porque soy mujer. Hay que leer a cada pelotudo”, finalizó, sacada.