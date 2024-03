Flor Bertotti habló como nunca del conflicto histórico con Cris Morena

La actriz reveló que cantará temas de Floricienta en sus próximos conciertos.

Flor Bertotti finalmente rompió el silencio y habló sobre las diferencias que tuvo con Cris Morena, primero por el juicio que tuvieron por plagio, y ahora por cantar canciones de Floricienta en sus presentaciones musicales.

Este jueves 29 de febrero, la cantante estuvo en LAM y se refirió a la emoción que le causó los sold outs en Argentina: “Es una locura, estoy muy agradecida y muy contenta, no esperábamos esta repercusión. No entendía lo que estaba pasando, yo justo estaba de vacaciones y me quedé sin datos”.

FLOR BERTOTTI EN VIVO.

Además, Flor confesó que no se esperaba el éxito que tuvo en la venta de sus conciertos: “Me enteré lo que estaba pasando cuando llegué al hotel y cuando se agotó todo no entendíamos nada”.

Por último, Flor Bertotti aclaró que Floricienta no es su marca, y que va a cantar canciones propias en su show. “Y para que se disipen las dudas, está el setlist a disposición del que quiera, donde están todas las canciones del show“, explicó la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

Qué dijo Flor Bertotti sobre su relación actual con Cris Morena

La cantante confesó en el programa de América TV que entiende a los fanáticos del programa que quieren escuchar esos temas: “La gente viene porque quiere esas canciones y tiene ese recuerdo anclado. Quiere revivir esa magia“.

Sin embargo, para cerrar el tema, Flor Bertotti aseguró: “Con Cris está todo súper hablado“, y agregó más información sobre su relación actual con Cris Morena: “Nos mensajeamos y si quieren ir por ahí, no va a haber nada”.