Flavio Mendoza: “Salí con 4 futbolistas”

El empresario, coreógrafo y bailarín brindó una noticia inesperada sobre su pasado y rápidamente se hizo tendencia.

Mientras Juana Viale conversaba con Leonardo Ponzio durante Almorzando con Juana Viale, le surgió preguntarle a la periodista Guadalupe Vázquez si alguna vez había salido con un futbolista. Ante la contestación que tuvo, Flavio Mendoza intervino en el tema y sorprendió con su propia respuesta.

En primer lugar, la conductora directamente le consultó a la periodista: “¿Vos saliste con un futbolista alguna vez?“. Ante semejante pregunta, Vázquez sonrió, como sabiendo que Viale le diría eso. “Una vez, pero no voy a decir el nombre“, confirmó la integrante de La Nación.

Referido a este tema, Flavio Mendoza decidió hablar sobre su vida. “Yo también salí con futbolistas, con 4. Nunca voy a decir los nombres, los voy a llevar a la tumba… pero es de River“, expresó y generó risas y sorpresa en los integrantes del programa del domingo y en los televidentes, por lo que se convirtió en tendencia en Twitter.

Ante esta situación, Benjamín Vicuña, entre carcajadas, le dijo al bailarín: “Como sacas titulares Flavio, eh“. Por eso, Mendoza decidió aclarar el tema para que no haya malos entendidos. “Fue un touch and go, no salí“, reveló para no dejar lugar a la duda.

Por último, Flavio Mendoza lanzó una explosiva pregunta para finalizar con el tema: “¿Sabes cuántos gays hay en el fútbol? Los compañeros los cuidan, yo sé que los cuidan porque el entorno es tan machista“. De esta manera, el bailarín se refirió a la discriminación que aún existe en el fútbol y que sigue siendo a puerta cerrada.