Fin de la Ley de Nietos: España suspende la tramitación de expedientes, ¿qué pasa con los turnos?

El Consulado General de España cerrará próximamente la recepción de expedientes para la Ley de Memoria Democrática. ¿Cuál es la fecha límite para realizar el trámite?

El Consulado General de España confirmó que dejará de tramitar expedientes relacionados con la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, cuyo plazo vence el próximo 22 de octubre de 2025.

A partir de esa fecha, aunque se sigan recibiendo solicitudes, los expedientes quedarán pendientes de tramitación hasta después del cierre del plazo.

Esta medida busca garantizar que nadie quede excluido por falta de turno, permitiendo que todos los interesados presenten su documentación a tiempo, incluso si la revisión no es inmediata.

Cambios para tramitar el pasaporte español.

¿Qué ocurre con los expedientes presentados antes del 22 de octubre?

La decisión afecta a quienes gestionan la nacionalidad española por descendencia en la jurisdicción del Consulado General en Rosario y a residentes de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

El consulado seguirá recibiendo expedientes hasta el último día, pero no los procesará de forma inmediata. Todo lo ingresado antes del 22/10 será válido y se revisará luego, respetando el orden de presentación.

Esto significa que quienes entreguen la carpeta antes del cierre aseguran su derecho, aunque la resolución pueda tardar meses.

Cambios para tramitar el pasaporte español.

¿Cómo presentar un expediente por la Ley de Nietos?

Para quienes aún no iniciaron el trámite, el consulado mantiene tres canales para recibir la documentación:

Turnos ordinarios por sistema: habilitados diariamente para quienes cuentan con credenciales.

habilitados diariamente para quienes cuentan con credenciales. Viernes de puertas abiertas: jornadas especiales sin turno previo, solo con credenciales vigentes.

jornadas especiales sin turno previo, solo con credenciales vigentes. Misiones consulares: presentaciones en Santa Fe y Corrientes para quienes viven lejos del consulado.

En todos los casos, la carpeta debe enviarse en un único archivo PDF de hasta 5 MB, siguiendo el formato de cada anexo. Los errores en el formato provocan el rechazo automático de la solicitud.

Cambios para tramitar el pasaporte español.

Ciudadanía española: ¿por qué esta medida es una solución antes del vencimiento?

El 22 de octubre de 2025 es la fecha límite para ingresar solicitudes bajo esta ley, sin posibilidad de prórrogas.

En varios consulados del país, la falta de turnos dejó a personas fuera del proceso. Sin embargo, Rosario implementó un sistema que permite presentar la carpeta aunque no haya fecha inmediata de revisión, evitando el colapso administrativo y garantizando la validez del trámite.

Fuente: Canal26