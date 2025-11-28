Filtraron un video de Evangelina Anderson y Ian Lucas a los besos

La modelo habría comenzado una relación con el youtuber tras su separación de Martín Demichelis.

Evangelina Anderson fue vinculada, en las últimas horas, a Ian Lucas, con quien estaría iniciando un romance tras su separación de Martín Demichelis.

Los protagonistas de esta historia se conocieron en MasterChef Celebrity (Telefe) y, pese a la diferencia de edad (él tiene 26 años y ella 42), no pudieron evitar la atracción que los unía.

Si bien el youtuber aseguró no estar conociendo a ninguna de sus compañeras del reality culinario, El Impacto compartió un video, en su cuenta de X (ex Twitter), de ellos en un boliche donde se los puede ver a los besos y muy pegados.

Luego, en otra secuencia, se los ve muy cercanos charlando, como si existiera algún tipo de complicidad entre ellos.

¿Cómo inició el romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas?

Evangelina Anderson estaría intentando apostar de nuevo al amor, surgido de MasterChef Celebrity (Telefe), tras el reciente divorcio con Martín Demichelis. La información la dio a conocer Luis Ventura y dejó a todos sorprendidos.

Según el presidente de APTRA, la modelo estaría comenzando a entablar una relación con Ian Lucas, el youtuber que tiene millones de seguidores y que también participa del programa.

La bomba la tiró Ventura en A la tarde (América) y dio precisiones: “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas“

Pese a su temprana eliminación, Luis Ventura continúa revelando situaciones y momentos vinculados a su participación en MasterChef Celebrity.

Según el presidente de APTRA, la modelo estaría comenzando a entablar una relación con Ian Lucas, el youtuber que tiene millones de seguidores y que también participa del programa.

La bomba la tiró Ventura en A la tarde (América) y dio precisiones: “Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas“.

Fuente: Exitonia