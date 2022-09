Filtran polémicos audios de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli en plena discusión

Se conocieron detalles de las peleas de la mediática y su exesposo. Mirá el video en la nota.

Tras terminar el juicio de Vicky Xipolitakis contra Javier Naselli, se filtraron audios de algunas discusiones de la polémica expareja, en los que ella le reclama por sus maltratos.

El portal Primicias Ya publicó notas de voz que contienen detalles de las peleas que la mediática tuvo con el padre de su hijo mientras convivían, debido a que este se refería al chico de una forma en la que Vicky sentía que era un mal ejemplo: “No le podés decir ‘me salís más caro que un hijo tonto’…“. “Es un dicho”, respondió Naselli, pero Xipolitakis se negaba a que su bebé escuchara ese tipo de comentarios: “No es un dicho… Muchas veces me lo decías a mí también, pero no se lo podés decir a Salvador… Estás discriminando y así no podés educar a un hijo, es una agresión. Vos tenés que enseñarle amor y no malas enseñanzas“.

En otro audio que parece ser de un momento diferente, Vicky expresaba: “Sos agresivo hasta para hablar con el nene… Me insultaste y me aprestaste la mano“. “No te insulté ¿como que no? Me dijiste ‘idiota‘, ‘tarada‘, ‘que sos pelotuda‘“. Javier se excusó con estas palabras: “Porque te lo estoy diciendo y vas y lo hacés…”. “Ay, Javi es solo un pantalón que se abre en la pierna, no me podés decir…“, aseveró Vicky frente a las acusaciones de Javier.

Xipolitakis también fue grabada en un momento en el que su hijo estaba en medio del llanto y le pedía calma a su ex: “Javier, basta de hacer llorar al bebé. Estás gritando con el bebé en brazos“. “Vos no medís“, expresaba Vicky en otro audio y Naselli le explicaba su accionar con estas palabras: “Porque vos hacés, hacés, hacés, hasta que uno reacciona“. “Ay, Javi, lo único que hago es cuidar al bebé, hago de mamá y papá solita todo el día. Venís y me provocás, y me peleas con cualquier cosa y hasta te metés con el bebé“, contestó la panelista de “Cortá por Lozano” (América TV).

“Me encantaría formar todo con vos, tengo un hijo… Pero no puedo ser una mujer sometida“, le comentaba la famosa a Javier en otro audio. “Cambiá“, respondió Naselli, lo que hizo que Xipolitakis confesara cómo se sentía a su lado: “Desde que te conozco ya no soy ni yo…“.

La palabra de Javier Naselli tras ganarle el juicio a Vicky Xipolitakis

El pasado viernes, en “A la Tarde” (América), mostraron el móvil que le realizaron a Javier Naselli al salir del juzgado luego de que la Justicia lo absolviera de todos los cargos por los cuales fue imputado por parte de su expareja, Vicky Xipolitakis, con quien tiene un hijo, Salvador Uriel.

“Hace 4 años que quiero ver a mi hijo”, dijo el empresario y alegó estar contento porque “se hizo Justicia”. Cabe recordar que en 2019, la griega lo había denunciado penalmente por violencia y lesiones y, desde ese entonces, se trató de una larga batalla judicial.

La táctica de Vicky Xipolitakis tras perder el juicio contra Javier Naselli

Fue Juan Etchegoyen quién charló con La Griega y expresó en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre): “Le envié un mensaje a Vicky a ver si tenía ganas de hablar después de lo qué pasó pero me dijo que no, y entonces le hice un par de preguntas por WhatsApp”. Y agregó: “Primero le pregunté cómo estaba con todo lo que había sucedido y me respondió lo siguiente: ‘Que tal Juan, no me permiten hablar’”.

“Esta frase de Vicky deja a las claras la estrategia que le han aconsejado después del juicio en su contra, no hablar con los medios”, dijo al respecto Etchegoyen. “Luego, me dijo todo lo escribió en ese posteo que hizo en su momento. Gracias por todo me dijo y que está para lo que necesite”, sumó.

Y, por último, concluyó: “Esa es la palabra de Vicky, siempre muy generosa conmigo. Entiendo que no pueda extenderse en este momento con su palabra pero lo que me contesta deja a las claras lo que le pidieron que haga en este momento, está decidida”.

Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, la Justicia decidió quitarle a Javier Naselli todos los cargos que se le imputaban. “Había sido imputado por tres delitos, y esta causa viene desde 2019. Finalmente hoy, después de mucho batallar, se dictó sentencia donde Javier Naselli fue absuelto de absolutamente todos los cargos que se le imputaban (lesiones leves en concurso real con amenazas y con turbación de la propiedad)”, dijo la Dra. Guadalupe Guerrero, representante legal de Naselli, en Intrusos (América).