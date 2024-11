Feroz cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos en pleno vivo de A la Barbarossa

Las panelistas se cruzaron al debatir sobre el romance entre Wanda Nara y L-Gante, y la polémica “icardeada” en tiempos del pasado.

Analía Franchín volvió a enfrentarse contra Nancy Pazos en A la Barbarossa (Telefe) tras debatir sobre el romance entre Wanda Nara y L-Gante, y la polémica separación de la conductora con Mauro Icardi.

¿Qué pasó entre Analía Franchín y Nancy Pazos en A la Barbarossa?

Todo comenzó cuando Georgina Barbarossa aprovechó para criticar al jugador diciendo que “Wanda era la única que se hacía cargo de sus hijas”. Por esto, en la mesa de panelistas cada uno dio su opinión y ahí fue donde ambas se sacaron chispas en pleno vivo.

Luego de confirmarse el noviazgo entre Wanda y el cantante de RKT, la noticia llegó a los medios de Turquía y miles de fanáticos criticaron a la expareja de Mauro.

Sin embargo, Nancy fue la primera en defender a la conductora y expresó: “¿Los hinchas del Galatasaray saben que el primero que cuerneó fue Icardi? ¿Saben lo que significa ‘la icardiada’ en este país? Porque ahora él es la víctima y nos resulta tan fácil poner enseguida en el lugar de victima al varoncito porque si fuera una mujer estaríamos hablando de otra cosa”.

“Nos estamos volviendo locos por la cargada, que yo no comparto y me parece un horror. Ahora, cuando la icardeada fue icardeada, la misma broma en las redes sociales se la hizo Icardi a Maxi López”, aclaró.

Acto seguido, las panelistas continuaron a los gritos para intentar frenar sus dichos, y Georgina Barbarossa tuvo que intervenir en el debate para que se turnen al hablar. En ese momento, le cedió la palabra a Analía y ella acotó: “Hay una cosa diferente acá y no coincido con Nancy cuando dice ‘ay, si hubiese sido una mujer’… a la China Suárez la destrozaron. Acá no tiene nada que ver con el machismo”.

Finalmente, cuando Nancy Pazos quiso hablar encima de ella, Analía Franchín le respondió: “Dejame terminar de hablar. Vos decís ‘no, porque ahora pobrecito… él es la víctima. En su momento fue pobrecita Wanda la víctima, y cuando Wanda lo cag* al marido con Icardi, lo mataron a Icardi, no a Wanda. Así que, no me vengas acá con estas cosas de género porque no tiene nada que ver con el machismo”.

Fuente Exitonia