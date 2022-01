Fernando Iglesias y la deuda que contrajo Macri con el FMI: “Me tiene harto el vice de Lavagna”

El diputado ultramacrista tildó de “ignorante” al presidente de la UCR por plantear una postura moderada respecto a la negociación con el Fondo. La respuesta del jujeño.

Fernando Iglesias enfureció con Gerardo Morales y lo trató de “ignorante” por afirmar que el gobierno de Mauricio Macri tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El diputado que integra el sector de los “halcones” del PRO se la agarró con el presidente de la UCR luego del diálogo con Alberto Fernández para acercar posiciones y enviar representantes a la reunión sobre las negociaciones con el FMI. “Esta deuda la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es ir”, reconoció el gobernador de Jujuy.

En sus declaraciones radiales Morales anticipó que iban “a salir los halcones” del PRO a cuestionarlo por plantear una postura más moderada, lo que revela el nivel de tensión en Juntos por el Cambio entre los que tienen responsabilidades de gobierno y el ala dura.

Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de @mauriciomacri la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No "contrajimos la deuda", ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá pic.twitter.com/Ztjtlu6G9q — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 5, 2022

“Desde el crédito del FMI (2018) hasta el final de mandato de Macri la deuda total bajó. Los fondos se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés”, afirmó Iglesias por Twitter.

“No ‘contrajimos la deuda’, ignorante. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá”, lanzó contra el gobernador de Jujuy. “Me tiene harto el vice de Lavagna”, completó Iglesias en referencia a la candidatura de Morales en 2007.

Me tiene harto el vice de Lavagna. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 5, 2022

Otro halcón que salió al cruce de Morales fue el diputado Waldo Wolff, aunque en un tono mucho más cordial. “La deuda la contrajimos estimado Gerardo Morales para pagar la que dejaron. 3/4 de U$ se usaron para refinanciar a tasa menor del 14% que se le pagaba a Chávez. Es hija del déficit que siempre es récord en populismo. Dialogar no es ser funcional al relato”, escribió.

Morales tomó nota de las críticas y les respondió a los diputados del PRO. “Los halcones no me preocupan. Muchos de ellos les das un auto a manejar en una calesita y lo chocan. No es lo mismo ser presidente de un partido, ser gobernador, administrar responsabilidades públicas o manejar los intereses de todo el pueblo, que estar con el Twitter todo el día. Se dedican a trabajar en eso, no me preocupan para nada”, retrucó el radical en diálogo con radio Mitre.