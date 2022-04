Fernando Burlando: “Martín Redrado no es el padre de Matilda Salazar”

El abogado del economista cerró la polémica que se dio en Socios del Espectáculo, luego de que resurgieran las especulaciones.

Fernando Burlando realizó una contundente aclaración sobre Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar en nombre de su cliente, Martín Redrado.

“(Martín) no es el padre, garantizado“, afirmó el abogado del economista en un mensaje que le envió a Mariana Brey, en relación a Matilda, quien nació producto de un tratamiento de fertilización asistida y vientre subrogado.

Prudente con el espinoso tema foco de polémica, Fernando Burlando cerró su participación en Socios del espectáculo: “Hay una menor en el medio”.

Las versiones sobre paternidad de la hija de Luciana Salazar surgieron luego de que Adrián Pallares contara que Martín Redrado le “canceló el mantenimiento de los óvulos o embriones congelados”.

En este contexto, Paula Varela aportó una versión contraria a la que públicamente mantienen Martín Redrado y Luciana Salazar respecto a los orígenes de Matilda Salazar.

“Me dice una persona en quien confío en su palabra, muy cercana de Luciana. ‘Sí, (Redrado) es el padre’“, reveló Varela.

Al leer el mensaje que le llegó, la panelista reprodujo las palabras de su fuente: “Me lo confirmó Luli. Me lo contó ella, cara a cara. No creo que me haya mentido”.

Por eso, Mariana Brey fue al hueso contra Luciana Salazar: “Si ella lo confirmó de manera privada. ¿Por qué no lo hace de forma pública? Es extraño. Habla de un gran nivel de perversidad. No hablo en joda”.