Fernando Álvarez va contra los nuevos permisos de pesca y los VACOPA

El empresario anunció que Conarpesa se presentará como damnificada ante la Justicia una vez que se oficialice la asignación de los tres nuevos permisos de pesca a plantas de procesamiento de Chubut. Además, cuestionará la legalidad del otorgamiento definitivo de licencias a buques que pescaban Variado Costero en forma experimental.

La Ley de Pesca de Chubut IX-157 aprobada a fines del año pasado estableció la creación de tres nuevos permisos de pesca provinciales destinados a plantas de procesamiento y blanqueó los denominados VACOPA, que eran licencias experimentales de pesca, a las que se les dotó de estatus de permiso de flota amarilla.

Todo el proceso ha estado bajo el escrutinio público y la mecánica de otorgamiento dejó sombras que alimentó cuestionamientos desde lo jurídico, siendo Conarpesa la primera empresa en anunciar que judicializará el asunto. La semana pasada trascendió extraoficialmente que los permisos habían sido firmados, aunque no se publicaron las resoluciones aún en el Boletín Oficial de Chubut.

Fernando Álvarez Castellano anunció este jueves que instruyó a su patrocinio letrado para que interponga diferentes acciones ni bien se oficialice el otorgamiento de los tres nuevos permisos. En el sector pesquero circuló que las tres beneficiarias son Consermar, Estrella Patagónica y Grupo Veraz. El titular de Conarpesa diferenció de las tres a Veraz al considerar que esa firma sí reúne los requisitos y ha demostrado inversión que le permitiría acceder a una licencia, no así respecto a las otras dos firmas.

Sin premios ni castigos

El empresario dijo que desde el dictado de la nueva Ley de Pesca no ha habido ecuanimidad en el trato de los inversores industriales. “No veo que haya premios y castigos, solo veo castigos para los que hacemos bien las cosas, para los que pagan los sueldos en blanco, para los que invierten. En cambio -comparó-, hay premios para los que no lo merecen”, reprochó.

Además, lamentó no haber sido convocado ni al momento de la discusión de la nueva legislación como tampoco en el ámbito donde se definió a quién le darían las licencias. “A ninguna de esas reuniones se nos citó a nosotros, y creo que somos una empresa importante en Chubut, pero entre la CAFACh y la CAPIP lo manejaron todo y a nosotros nos dejaron fuera”, se quejó.

Una ley direccionada

Álvarez Castellano sostuvo que buscará “hacer valer mis derechos” ante los tribunales de Justicia, y anticipó que acatará lo que se resuelva: “si la Justicia me dice que no tengo razón, lo aceptaré, me callaré la boca y seguiré trabajando”.

Respecto a los alcances de los planteos que formulará dijo que “primero no estoy de acuerdo con que esos VACOPA sean otorgados como permisos definitivos, cuando el espíritu de la creación de esos permisos no era así, eran para pesca experimental”, enfatizó.

En sus críticas a lo sancionado por la Legislatura en diciembre de 2022 mencionó que “esta ley fue para el blanqueamiento de esos VACOPA y el otorgamiento de estos tres permisos, el resto era sarasa”, fustigó sobre el perfil que tuvo la norma aprobada por los diputados provinciales.

Por otra parte, aclaró que “mis relaciones con las autoridades de Chubut son muy buenas, pero esto fue hecho por los legisladores que hicieron lo que les dio la gana”.

Con proa a Tribunales

Sobre las versiones que los permisos ya fueron firmados en favor de EPSA, Consermar y Veraz; el presidente de Conarpesa reveló que habló con directivos del grupo marplatense: “me dijeron ‘creo que nos toca un permiso’, por eso me siento con la libertad de poder hablar. Digo que Veraz es una empresa que genera mucha inversión y es de las que siempre he puesto como ejemplo, está un paso más allá que nosotros en la elaboración de un producto final”, subrayó diferenciándola de las otras dos posibles adjudicatarias de un permiso.

Con todo, la confirmación que el otorgamiento de las licencias de pesca será judicializado abre interrogantes sobre la continuidad de todo este proceso, ya que es posible que se presenten amparos con solicitud de medidas cautelares, con efectos suspensivos, y hasta tanto haya una sentencia firme pueden transcurrir meses o años. Para aquel entonces seguramente ya no estarán en funciones, ni la autoridad de aplicación, ni del gobierno provincial.

Fuente: Revista Puerto