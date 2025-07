Fernando Álvarez Castellano: “Me voy a España a pasar unas hermosas vacaciones y que el SOMU mantenga a los marineros”

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, aseguró que se cansó de los aprietes del SOMU, que imposibilitan el comienzo de la temporada de pesca de langostinos en aguas nacionales, y anunció que se retira de las negociaciones y se va de vacaciones a España.

“De momento me voy un mes a España a ver a mi hija y a mi familia, que hace 6 meses que no las veo. Si los gremialistas siguen con esta actitud, me voy a tomar unas hermosas vacaciones y que a los marineros los mantenga el SOMU”, sentenció el empresario.

La semana pasada, Conarpesa armó dos buques congeladores tangoneros y embarcó al personal para salir a pescar pero los marineros dijeron que recibieron amenazas de muerte y decidieron no firmar los contratos y bajarse de los barcos.

“No se puede seguir tolerando estas presiones y amenazas directas. Los barcos estaban arranchado, la tripulación a bordo y todo listo para salir pero la gente del SOMU los insultaba y les empezaron a mandar fotos y a amenazarlos”, detalló Álvarez Castellano.

“El capitán me avisó que los marineros querían trabajar, pero estaban muy preocupado por ellos y sus familias, entonces les dije que se bajen, aunque no estoy de acuerdo porque si estaban decididos a trabajar y a llevar el pan a sus casas tendrían a que haber salido y no hacerle caso al SOMU”, concluyó.

Fuente: LVC